പരമ്പരാഗതരീതികൾ തിരുത്തി വിവാഹ വേദിയിൽ കരിഷ്മ; വൈറലായി വിഡിയോ

വിവാഹ ദിനം വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് പുതിയ കാലത്തെ പെൺകുട്ടികൾ. അടുത്തിടെ വിവാഹിതയായ പ്രശസ്ത താരം കരിഷ്മ തന്നയുടെ വി‍ഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുംബൈയിൽ വച്ചായിരുന്നു കരിഷ്മയുടെ വിവാഹം. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒപ്പം വിവാഹ വേദിയിലേക്ക് നൃത്തം ചെയ്താണ് കരിഷ്മ എത്തിയത്. വെഡ്ഡിങ് കൊറിയോഗ്രഫി നടത്തിയവരോടും വിഡിയോ ഗ്രാഫറോടും നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് കരിഷ്മ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.



വരനു മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നത് റോസാ പൂ നൽകി കരിഷ്്മ വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. വിവാഹ ശേഷം മധുരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും കരിഷ്മ പങ്കുവച്ചു. പിങ്ക് ലഹങ്കയായിരുന്നു കരിഷ്മയുടെ വിവാഹ വസ്ത്രം.

വരുൺ ബെങ്കറയെയാണ് കരിഷ്മ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഐവറി ഷേർവാണിയായിരുന്നു വരുണിന്റെ വേഷം. നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലും വെബ് സീരിസുകളിലും അഭിനയിച്ച വ്യക്തിയാണ് കരിഷ്മ തന്ന.

