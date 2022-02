പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വടിവൊത്തതും സുന്ദരവുമായ രൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കാലങ്ങളായി പിന്തുടർന്നു പോരുന്ന രീതിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങളുടെ പരസ്യമാകുമ്പോൾ പറയുകയും വേണ്ട. എന്നാൽ ഈ പ്രവണത മാറ്റിയെഴുതി സ്ത്രീശരീരങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തത തുറന്നവതരിപ്പിച്ച് പരസ്യ ലോകത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഡിഡാസ്. വ്യത്യസ്ത ആകൃതികളിലും വലുപ്പത്തിലും നിറത്തിലുമുള്ള 25 സ്തനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് അഡിഡാസ് സ്പോർട്സ് ബ്രായുടെ പുതിയ പരസ്യം. തങ്ങളുടെ ട്വിറ്ററിലാണ് നഗ്നമായ മാറിടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പരസ്യ ചിത്രം അഡിഡാസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

വൈവിധ്യത്തെ തുറന്ന മനസ്സോടെ കാണുക എന്ന സമീപനമാണ് കമ്പനി പരസ്യത്തിലൂടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 43 വ്യത്യസ്ത സൈസുകളിലാണ് സ്പോർട്സ് ബ്രാ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സ്തനങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. ഇതു മനസ്സിലാക്കി ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ സ്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾക്ക് അനുയോജ്യമായി കൃത്യമായി ചേരുന്നവ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം.

സപ്പോർട്ട് ഈസ് എവരിതിങ് എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പരസ്യത്തിന് വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുരോഗമനപരമായ ആശയം എന്ന വിശേഷണം പരസ്യത്തിന് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റിമറിക്കാൻ പരസ്യത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് പലരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

