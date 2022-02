'നിങ്ങൾക്കെന്നെ കൊല്ലാം, എന്നാൽ സ്‌കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടില്ല', താലിബാന്റെ തോക്കിൻ മുൻപിൽ നിന്ന് നിർഭയം പർവീൺ

File Photo - Girls walk upstairs as they enter a school before class in Kabul, Afghanistan, Sunday, Sept. 12, 2021. (AP Photo/Felipe Dana)