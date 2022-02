റിയാലിറ്റി ഷോ ആണെന്നറിഞ്ഞില്ല; ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള സ്ത്രീയെ അപമാനിച്ച് ഹോട്ടൽ അധികൃതർ

രാത്രി ഹോട്ടലിലെത്തിയ ശാരീരിക പരിമിതിയുള്ള യുവതിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരുന്ന അധികൃതർ ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷവും പരസ്യമായി മാപ്പു പറയാൻ തയാറാകാത്തതു വിവാദമാകുന്നു. ഡൽഹിയിലാണ് സംഭവം. ശാരീരിക പരിമിതിയുള്ള വ്യക്തിയെ ഹോട്ടലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ അതു മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുമെന്നു പറഞ്ഞാണ് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചത്. യുവതി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നീണ്ട കുറിപ്പ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ അധികൃതർ മാപ്പു പറയാൻ തയാറായി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലൈവ് ടെലിവിഷൻ ഷോയ്ക്കിടെ പ്രേക്ഷകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാപ്പ് പറയാൻ തയാറായുമില്ല. യുവതിയോട് മാത്രമായി സംസാരിക്കാമെന്നും മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കേ മാപ്പ് പറയാൻ തയാറല്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ സമീപനം പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് ഇരയായ യുവതി പറയുന്നത്.



സൃഷ്ടി പാണ്ഡെ എന്ന യുവതിക്കാണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ദുരനുഭവമുണ്ടായത്. സംഭവം ഇത്രമാത്രം വിവാദമായിട്ടും ഹോട്ടൽ അധികൃതർ പരസ്യമായി മാപ്പു പറയാൻ തയാറാകത്തതെന്താണെന്നാണ് യുവതി ചോദിക്കുന്നത്. തെറ്റ് ചെയിതിട്ടും അതു മറച്ചുവയ്ക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും മാപ്പ് പറയുകയും ദുരനുഭവങ്ങൾ ആർക്കും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് വേണ്ടതെന്നും യുവതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ടെലിവിഷൻ ലൈവ് ഷോയിൽ ആണെന്ന് അറിയാതെയാണ് യുവതിയുമായി സംസാരിച്ചതെന്നും യുവതിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതു കിട്ടിയാൽ അവരുമായി വ്യക്തിപരമായ സംസാരിക്കാൻ തയാറാണെന്നും ഹോട്ടൽ അധികൃതർ പറയുന്നു. വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നാണു യുവതിയുടെ നിലപാട്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. പരസ്യമായി എന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു. എത്രയോ നാൾ കൂടി സുഹൃത്തുക്കളുമായി പുറത്തിറങ്ങിയതായിരുന്നു ഞാൻ. ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് എന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ പരസ്യമായി മാപ്പു പറയില്ലെന്ന നിലപാടിലൂടെ എന്നെ വീണ്ടും അപമാനിക്കുന്നു- സൃഷ്ടി പറയുന്നു.

പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചതോടെ താൻ അസഭ്യം പറഞ്ഞെന്ന ആരോപണവും യുവതി നിഷേധിക്കുന്നു. തെറ്റായ സമീപനമാണ് ഹോട്ടൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായത്. അവർ ഇപ്പോഴും തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു- യുവതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഞാനും എന്നെപ്പോലെ ശാരീരിക പരിമിതിയുള്ളവരും വർഷങ്ങളായി പലയിടത്തു നിന്ന് ഇത്തരം ദുരനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നു. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ മോശം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.- യുവതി പറയുന്നു.

ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരോട് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി ആരോടും മോശമായി പെരുമാറരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. സ്‌നേഹത്തോടും സഹതാപത്തോടും കൂടി വേണം എല്ലാ വിഭാഗക്കാരോടും പെരുമാറാനെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു.

