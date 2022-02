നാല് സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ക്രൂര ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നു; പുതിയ പഠനം

വീടിനകത്തു പോലും സ്ത്രീ സുരക്ഷിതയല്ലെന്നാണ് സമീപകാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെയായി ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പുതിയ പഠനം അനുസരിച്ച് ലോകത്ത് നാല് സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചതായും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആഗോളതലത്തിൽ 90 ശതമാനം സ്ത്രീകൾ ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നു. ഇതിൽ തന്നെ 15 മുതൽ 49 വയസ്സിനിടെ പ്രായമുള്ള 27 ശതമാനം സ്ത്രീകൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ ക്രൂരമായ ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾക്കും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കും ഇരകളാകുന്നു. ഏഴ് സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ പങ്കാളിയിൽ നിന്നു ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിനിടെയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 13 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് ഭർത്താവിൽ നിന്നും ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾക്കും ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനും ഇരയാകുന്നത്.

വിവാഹത്തിന്റെയോ ഒരുമിച്ചുള്ള താമസത്തിന്റെയോ മറവിൽ പുരുഷനിൽ നിന്നു സ്ത്രീ നിരവധി അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ലൈംഗികമായും സ്ത്രീകൾ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നതായും സർവേയിൽ പറയുന്നു. പലപ്പോഴും ഇരകളാകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മാനസികാരോഗ്യം ദീർഘകാലത്തേക്ക് തകർക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ.

സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്‍ തുടച്ചു നീക്കുക എന്നതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ യുഎൻ2030 എന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് യുഎൻ ലോകരാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2000–2018 കാലയളവിനിടെ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 300ൽ അധികം സർവേകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സർവേകളിലെല്ലാം തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകൾ പങ്കാളികളിൽ നിന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

