അഞ്ചാംവയസ്സിൽ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ ലിന മെദിന; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അമ്മ!

കളിയും ചിരിയുമായി നടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ എത്ര ഭീകരമായിരിക്കും? ലോകം ആശ്ചര്യത്തോടെ കേട്ടതാണ് അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അമ്മയാകേണ്ടി വന്ന ലിന മർസല മെദിനയുടെ കഥ. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നു പോലും അറിയാത്ത പ്രായത്തിൽ



ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ആൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയ ലിനയെ തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അമ്മയായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1939 മെയ് 14ന് തന്റെ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ പെറുവിൽ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ലിന ജന്മം നൽകി. 2.7 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞിനെ സിസേറിയനിലൂടെയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകുമ്പോൾ ‍അഞ്ചു വയസ്സും ഏഴുമാസവും 21 ദിവസവുമായിരുന്നു ലിന മെദിനയുടെ പ്രായം.

ടിബറെലോ മെദിന– സിൽവർസ്മിത്ത് ദമ്പതികളുടെ 9 മക്കളിൽ ഒരാളിയ 1933ല്‍ വിക്ടോറിയ ലോസിയയിലെ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ലിനയുടെ ജനനം. അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ലിനയുടെ വയറ് ക്രമാതീതമായി വീർത്തു. ആദ്യ പരിശോധനയിൽ ലിനയുടെ വയറ്റിൽ ഒരു ട്യൂമർ വളരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. പെട്ടെന്നു തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആദ്യം നിർദേശിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീടു നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ ലിനയുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്നത് കുഞ്ഞാണെന്നു വ്യക്തമായി. ലിന ഏഴുമാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു.

ലിനയുടെ പെൽവിക് അസ്ഥികൾക്ക് വളർച്ച എത്താത്തതിനാൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രസവം സാധ്യമായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഡോക്ടർമാർ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ലിനയുടെ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തു. പൂർണവളർച്ചയെത്താത്ത അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളർന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർമാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ഭുതമെന്ന് പറയാം കുഞ്ഞ് പൂർണ ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു. ജെറാർഡോ എന്നായിരുന്നു അവന്റെ പേര്. തുടക്കത്തിൽ ജെറാർഡോ സ്വന്തം അനിയനാണെന്നായിരുന്നു ലിന കരുതിയത്. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് വളർന്നു.1972ൽ ലിന വിവാഹിതയായി. ലിനയ്ക്ക് ഒരു മകൻ കൂടി ജനിച്ചു. ഇതിനിടെ തന്റെ 40–ാം വയസ്സിൽ ജെറാൻഡോ മരിച്ചു.

പ്രികോഷ്യസ് പ്യൂബർട്ടി എന്ന അത്യപൂർവമായ ശാരീരികാവസ്ഥയായിരുന്നു ലിനയുടേത്. ഈ അവസ്ഥയുള്ളവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ശാരീരിക വളർച്ചയുണ്ടാകും. ഇന്ത്യയിലും ഇത്തരം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇവരുടെ അവയവങ്ങൾ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കൈവരിക്കും. ഇതാണ് ലിന മെദിനയിലും കണ്ടെത്തിയത്. ഋതുമതിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആന്തരികാവയവ വളർച്ച അഞ്ചാം വയസ്സിൽ തന്നെ ലിനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെയാണ് ലിനയുടെ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഇയാളെ വെറുതെ വിട്ടു. സ്വന്തം പിതാവിന്റ ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായ ലിനയ്ക്ക് ഇന്ന് 90 വയസ്സിനടത്തു പ്രായമുണ്ട്. എന്നാൽ തന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്നും അവർ ആരോടും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

English Summary: Little Mother In The World