രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി വീടിനുള്ളിൽ ദുർഗന്ധം: പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം

രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം പരക്കുന്നതായി പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 61 കാരിയുടെ ജഡം. ലണ്ടനിലെ പെക്കാമിലാണ് സംഭവം. മൂന്നു നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നും 2019 ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതായി സമീപവാസികൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടു ദിവസം മുൻപു മാത്രമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി ഫ്ലാറ്റിന്റെ വാതിൽ ബലമായി തുറന്ന് പരിശോധന നടത്തിയത്.

മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ജഡം അഴുകി അസ്ഥികൂടം മാത്രമായി തീർന്ന നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന അയൽക്കാരി 2019ൽ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പോയിരുന്നു. ഇവർ തിരികെ വന്നപ്പോൾ പരിസരമാകെ അഴുകിയ ഗന്ധം പരക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ദുർഗന്ധം സഹിക്കാനാവാതെ വന്നതോടെ വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിനു താഴെയുള്ള വിടവ് ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ദുർഗന്ധത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്തതിലും മരണപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ കാണാതെ വന്നതിലും സംശയംതോന്നിയ അയൽവാസികൾ തുടരെത്തുടരെ പരാതികൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഫ്ലാറ്റിനു മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ലെറ്റർ ബോക്സിൽ കത്തുകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ നിലയിലായതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കൊറോണ വ്യാപനം മൂലം പലരും ലണ്ടൻ നഗരം വിട്ട് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയും ഇതേരീതിയിൽ ലണ്ടൻ വിട്ടതായിരിക്കാം എന്ന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട് തുറന്നു നോക്കാതെ മടങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഇക്കാലയളവിനുള്ളിൽ പലതവണ ഇതേകാര്യം ഉന്നയിച്ച് ഹൗസിംഗ് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും വീട് തുറന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആരും മുതിർന്നിരുന്നില്ല എന്ന് അയൽവാസികൾ പറയുന്നു. മാസങ്ങളായി വാടക കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നും ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ പരിശോധിക്കാനുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞതായും അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്തുകൾ ലെറ്റർ ബോക്സിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് അയൽക്കാരുടെ സംശയം വർദ്ധിച്ചത്.

അയൽക്കാർ വീണ്ടും പരാതി ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടിന്റെ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചത്. സംശയിച്ചിരുന്നതുപോലെ സ്ത്രീയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഇവരെപറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ തിരക്കി ആരും അന്വേഷിച്ചെത്തിയിരുന്നില്ല. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ വീടിനുള്ളിൽ രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി ജഡം കിടന്നിട്ടും ആരും അറിയാതെപോയ സംഭവം ഏറെ വിചിത്രമാണെന്ന തരത്തിലാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രതികരണങ്ങൾ.

