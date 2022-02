‘റീപ്രൊഡക്ഷൻ’ നടത്താമെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തു; കമന്റിട്ടയാളുടെ വായടപ്പിച്ച് സാമന്തയുടെ മറുപടി; വൈറൽ

പ്രൊഫഷനൽ ജീവിതത്തിലെയും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെയും കാര്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന താരമാണ് സാമന്ത. ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമന്റുകളിലൂടെ താരം ആരാധകരുമായി സംവദിക്കാറുണ്ട്. ചില കമന്റുകൾക്ക് താരം തന്നെ മറുപടി പറയും. അത്തരത്തില്‍ ഒരാളുടെ ചോദ്യത്തിന് കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന മറുപടി പറയുകയാണ് സാമന്ത.



‘നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തും ചോദിക്കാം? അതായത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള എന്തുകാര്യവും ചോദിക്കാം എന്നാണ്. പക്ഷേ, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ഞാൻ മറുപടി നൽകൂ’ എന്ന് താരം തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ കുറിച്ചു. നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് പലരും സാമന്തയോട് ചോദിച്ചത്. ഇതിനിടെയായിരുന്നു ഒരാളുടെ ദ്വയാർത്ഥത്തിലുള്ള ചോദ്യം. “Have you reproduced cuz I wanna reproduce u”( നിങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പുനർനിർമിക്കാം.) എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ കമന്റ്. എന്നാൽ ഈ കമന്റിന് കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന മറുപടിയാണ് സാമന്ത നൽകിയത്.

‘Reproduce എന്ന പദം ഒരു വാചകത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആദ്യം ഗൂഗിളിൽ നോക്കി പഠിക്കൂ’– എന്നായിരുന്നു സാമന്തയുടെ പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള മറുപടി. അടുത്തിടെ ബീച്ചിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ചിലവഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളുടെ മനോഹര ചിത്രങ്ങളും സാമന്ത പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള നീന്തൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന താരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വൈറലായിരുന്നു. ഗുണശേഖറിന്റെ ശകുന്തള എന്ന പുരാണ ചിത്രത്തിൽ ശകുന്തളയായി എത്തുന്നത് സാമന്തയാണ്. ശകുന്തളയുടെ വേഷത്തിലുള്ള ചിത്രവും സാമന്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

English Summary: 'I wanna reproduce you': Samantha schools a fan who asked her a weird question, gives an EPIC reply