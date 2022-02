എങ്ങനെയാണോ കമ്പിളി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ശരീരം മറയ്ക്കണം; സ്ത്രീകൾക്ക് പുതിയ നിർദേശവുമായി താലിബാൻ

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കി താലിബാൻ. സർക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ കമ്പിളി എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ശരീരം മറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് അഫ്ഗാൻ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ജോലി നഷ്ടമാകുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



താലിബാൻ വീണ്ടും ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം സ്ത്രീകളുടെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭീഷണി നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ചില നിബന്ധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സ്ത്രീകൾക്കു ജോലി ചെയ്യാൻ താലിബാൻ അനുവാദം നൽകി. ശരിയായ രീതിയിൽ ശരീരം മറയ്ക്കാതെ സ്ത്രീകളെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത പക്ഷം വനിതകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും താലിബാൻ വ്യക്തമാക്കി.

1996–2001 കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും താലിബാൻ നിരോധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആവശ്യഘട്ടത്തിൽ കമ്പിളി ഉപയോഗിക്കന്നതു പോലെ ശരീരം മറയ്ക്കണമെന്ന നിർദേശത്തിലൂടെ താലിബാന്‍ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ശരീരം മറച്ചാണ് അഫ്ഗാൻ വനിതകൾ പൊതുയിടത്തിൽ എത്തുന്നത്. മുൻഭരണ കാലത്തേതു പോലെ ശരീരം മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്ന ബുർഖ ധരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധിതരാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

‘സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കാം. പക്ഷേ, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം. ഒരു കമ്പിളി എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതു പോലെയായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.’– താലിബാൻ വക്താവ് വിശദീകരിച്ചു. മുൻഭരണകാലത്ത് പാശ്ചാത്യ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിനും പുരുഷൻമാർ ഷേവ് ചെയ്യുന്നതും താലിബാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, സിനിമ, സംഗീതം, ടെലിവിഷൻ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ നിയമങ്ങളിൽ അയവു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Women workers must cover up 'even with a blanket', say Afghan Taliban