ബാങ്കിൽ ഹിജാബ് ധരിച്ചു വന്ന യുവതിക്ക് പണം നിഷേധിച്ചു; വാക്കേറ്റം; വിഡിയോ വൈറലായപ്പോൾ മാപ്പപേക്ഷ

ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി നിർബന്ധപൂർവം ഹിജാബ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നു ഉയർന്നു. ബിഹാറിലെ പാറ്റ്നയിൽ ഹിജാബ് ധരിച്ചെത്തിയ സ്ത്രീക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നു പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിന്റെ വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. ബേഗുസരായിയിലെ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ഹിജാബ് ധരിച്ച് എത്തിയ സ്ത്രീയെ വിലക്കിയത്.



മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ മീർ ഫൈസല്‍ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. ബാങ്കിലെ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ സ്ത്രീക്കു നേരെ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. ആരാണ് സ്ത്രീ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ, പണം നിഷേധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്ന സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്.

ഫെബ്രുവരി 20നാണ് വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിച്ചത്. തുടർന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ തന്നെ വിശദീകരണവുമായി എത്തി. ‘ജാതിയുടേയോ മതത്തിന്റെയോ പേരിൽ ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ബാങ്കിന്റെ നയമല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ഓരോ പൗരന്റെയും മതവിശ്വാസങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു. ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഇത്. ബാങ്ക് ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വികരിക്കും.’–ബാങ്ക് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

പണം പിൻവലിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സ്ത്രീയെ വിലക്കിയവര്‍ അവരോട് മാപ്പു പറയുമെന്നും ബാങ്ക് മാനേജർ സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചു. ‘ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ മാപ്പു പറയണമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ബാങ്ക് അധികൃതർ മാപ്പു പറയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ ഞങ്ങൾ ബാങ്കിലേക്ക് പോയി. തുടർന്ന് സംഭത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനായ ആൾ ഞങ്ങളോട് മാപ്പു പറഞ്ഞു.’– യുവതിയുടെ പിതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Bihar: Bank Employee Apologises to Muslim Woman for Denying Cash for Wearing Hijab