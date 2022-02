ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി പലരീതിയിലുള്ള വ്യായാമമുറകളും നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാറുണ്ട്. ഭാരോദ്വഹനം എന്നത് ജിമ്മിലെ വ്യായാമമുറകളുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ ഭാരോദ്വഹനം നടത്തിയതിലൂടെ യുവതിക്ക് ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടമായ വാർത്ത കേട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ ലോകം.



പെരാവില്ലോ എന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രാദേശിക ജിമ്മിലായിരുന്നു ദാരുണമായ സംഭവം. 180 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീക്കാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഭാരം ഉയർത്താൻ സാധിക്കാതെ ബാർബെൽ ഇവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീഴുകയും കഴുത്ത് ഒടിയുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ തത്ക്ഷണം യുവതി മരിച്ചു.

ജിമ്മിലെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ അപകടത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഭാരമുയർത്താൻ പരിശീലകൻ യുവതിയെ സഹായിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇതിനിടെ യുവതി ഒറ്റയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. 35–45നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവതിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

English Summary: Mexican woman crushed to death while attempting to lift 400lb barbell