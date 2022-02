ആർത്തവ വിരാമത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്; അപമാനിച്ചയാളിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങി സ്ത്രീ

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം. അവളുടെ ശരീരവും പ്രായവും പലപ്പോഴും പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. അത്തരത്തില്‍ മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും പരിഹാസ കമന്റിന് നിയമസഹായം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുസ്ത്രീ. നിയമ സഹായം തേടുക മാത്രമല്ല 20 ലക്ഷം രൂപ മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഇവർ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എസെക്സിലാണ് സംഭവം.

എസെക്സിലെ വളര്‍ത്തു മൃഗ തീറ്റ വിൽപന കേന്ദ്രത്തിലാണ് ലേ ബെസ്റ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വഴക്കു പറയുന്നതിനിടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കമന്റാണ് സ്ത്രിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ‘അവൾ ആർത്തവ വിരാമത്തിലായിരിക്കും’ എന്നായിരുന്നു മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരിഹാസ ചുവയുള്ള കമന്റ്. ലേ ബെസ്റ്റും കടയുടമ ഡേവിഡ് ഫ്ലച്ചറും തമ്മിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനിടെയായിരുന്നു ഫ്ലച്ചർ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത്. ഫ്ലച്ചർ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചതായി ലേ ബെസ്റ്റ് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ അവളുടെ ആർത്തവ വിരാമത്തിലാണ്.’ എന്നാണ് ഫ്ലച്ചർ പറഞ്ഞതെന്നും ലേ ബെസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കടയിൽ വന്ന ഒരാള്‍ ബെസ്റ്റിനോട് മോശമായി പെരുമാറുകയും തുടർന്ന് അയാളും ബെസ്റ്റും തമ്മിൽ വാക്കു തർക്കമുണ്ടായി. കടയിൽ വന്നയാൾ പോയതിനു ശേഷം ഫ്ലെച്ചർ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ബെസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചു. തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കടയിൽ വന്നയാളോട് മോശം പെരുമാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ബെസ്റ്റ് ഫ്ലച്ചറോട് പലതവണ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതുകേൾക്കാൻ അയാള്‍ തയ്യാറായില്ല. കസ്റ്റമറോട് മോശം രീതിയിൽ പെരുമാറി എന്നു പറഞ്ഞാണ് ഫ്ലചർ ബെസ്റ്റിനെ വഴക്കു പറഞ്ഞത്. തുടർന്നാണ് ബെസ്റ്റിനെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫ്ലചര്‍ സംസാരിച്ചത്.

മാനസിക പീഡനത്തിന് ഫ്ലചറിന്റെ ഭാര്യ ആൻഡ്രിയക്ക് എതിരെയും ബെസ്റ്റ് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്ന് ഒരുമാസത്തിനു ശേഷവും ആൻഡ്രിയ തന്നെ വിളിച്ച് മോശം മോശം രീതിയിൽ സംസാരിച്ചതായും ബെസ്റ്റ് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രായത്തെയും സ്ത്രീത്വത്തെയും അപമാനിക്കുന്നതായിരുന്നു ഫ്ലചറുടെ പെരുമാറ്റമെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തിൽ ബെസ്റ്റിന് 20 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Woman Wins Rs 20 Lakh In Compensation After Boss Shouted She ‘Must Be In Her Menopause’ And Then Fired Her