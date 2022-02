ജലദോഷം പിടിപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് 20 വർഷത്തെ ഓർമ നഷ്ടമായി യുവതി. യുകെയിലെ എസ്സെക്സ് സ്വദേശിയായ ക്ലേരെ മുഫറ്റ് റീസ് എന്ന യുവതിക്കാണ് ഓർമ നഷ്ടമായത്. 2021ലെ ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. സാധാരണ ജലദോഷമാണെന്നു കരുതി ക്ലേര ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. എന്നാൽ പിറ്റേന്നു മുതൽ ക്ലേരെ അബോധാവസ്ഥയിലായി. നീണ്ട 16ദിവസം കോമയിലായിരുന്നു. ബോധം വന്നപ്പോൾ 20 വർഷത്തെ ഓർമ ക്ലേരെയ്ക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥ വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.



രണ്ട് ആൺമക്കൾക്കും ഭർത്താവ് സ്കോട്ടിനും ഒപ്പം എസെക്സിലാണ് ക്ലേരെ താമസിക്കുന്നത്. തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന എൻകഫലൈറ്റസ് എന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്ലേരെക്കുണ്ടായത്. ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അലർജിയിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. തലച്ചോറിലുണ്ടായ അണുബാധ ഓർമ നഷ്ടമാക്കി.

‘ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മറന്നു പോയി. രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ, അവർക്ക് എപ്പോഴാണ് ജന്മം നൽകിയതെന്ന് ഓർത്തെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അവരുടെ ജന്മദിനമോ സ്കൂളിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസമോ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളോ ഓർത്തെടുക്കാൻ എനിക്കു സാധിച്ചില്ല. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കോട്ടിനെ ഒരു അപരിചിതനെ പോലെയാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. അദ്ദേഹം ആ സമയം എങ്ങനെ തരണം ചെയ്തു എന്ന് അറിയില്ല.’– ക്ലേരെ പറഞ്ഞു.

ലോക എൻകഫലൈറ്റസ് ദിനത്തിൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ ക്ലേരെയും കുടുംബവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ചെറിയ ഒരു ജലദോഷത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കമെന്ന് ക്ലേരെയുടെ ഭർത്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ‘രണ്ടാഴ്ചയായി ക്ലേരെക്ക് ജലദോഷമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വന്നു. ജലദോഷമാണല്ലോ എന്നു കരുതി കാര്യമാക്കിയില്ല. ഒരുദിവസം രാത്രി ഉറങ്ങിയ അവൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റില്ല.’– സ്കോട്ട് വ്യക്തമാക്കി.

ഉടൻ തന്നെ ക്ലേരെയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. തലച്ചോറില്‍ബ്ലിഡിങ്ങാണെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഉടൻ തന്നെ ക്ലേരെയെ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് എൻകഫലൈറ്റിസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അണുബാധയാണ് പ്രധാന കാരണം, പ്രാരംഭത്തിൽ ജലദോഷത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ജീവനു തന്നെ ഭീഷണിയാണ് ഇത്.

Engish Summary: Woman Forgets 20 Years Of Her Life After Catching A 'Cold'