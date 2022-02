‘പ്രിയപ്പെട്ട പുട്ടിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയായെങ്കിൽ’, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ പരിഹസിച്ച് അമേരിക്കൻ നടി

യുക്രെയ്ന് എതിരായ യുദ്ധം റഷ്യ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അമേരിക്കൻ താരം അനലിൻ മക്വാഡ്. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമർ പുട്ടിനെ പരിഹസിക്കുന്ന സ്വന്തം കവിത ചൊല്ലുന്നതിന്റെ വിഡിയോ മക്വാ‍ഡ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. യുക്രെയ്ൻ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പുട്ടിൻ ക്രൂരമായ ആക്രമണമാണ് നടത്തുന്നതെന്നു കവിതയിൽ പറയുന്ന മക്വാഡ്, താനായിരുന്നു പുട്ടിന്റെ അമ്മയെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിയേനേ എന്നും പറയുന്നു. 2 മിനിറ്റും 20 സെക്കൻഡും ദൈർഘ്യമുള്ള‌താണ് വിഡിയോ.

‘പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമർ പുട്ടിൻ, നിങ്ങളുടെ അമ്മയാകാത്തതിനാൽ എനിക്കു നിരാശയുണ്ട്. ഞാനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അമ്മയെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിയേനേ.’ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കവിത. യുക്രെയ്നെ ആക്രമിക്കാൻ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിനു പുട്ടിൻ നിർദേശം നൽകിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു മക്വാഡിന്റെ പ്രതികരണം.

‌ആക്ഷേപ ഹാസ്യം നിറഞ്ഞതാണ് അനലിന്റെ കവിതയെന്നും ഇത് ചിലപ്പോൾ പുട്ടിനെ ചിന്തിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് ചിലരുടെ കമന്റ്. പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കു മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാകൂ. പുട്ടിനു മനസ്സിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള കവിത ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു താരാട്ടാണെന്നു തോന്നും എന്നാണ് അനലിന്റെ വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ പലരുടെയും കമന്റുകൾ.

English Summary: "Dear Putin, If I Were Your Mother...":Actor Trolled Over Bizarre Video