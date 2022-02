‘ജനങ്ങള്‍ മരിച്ചു വീഴുന്നു, ഇത് ഭയാനകമായ അവസ്ഥ’, തോക്കുമായി യുദ്ധപരിശീലനം നേടിയ യുക്രെയ്ൻ യുവതി

യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് അലിസ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏഴുവയസ്സുള്ള മകൻ ഇതൊന്നും അറിയാതെ കാർട്ടൂൺ കാണുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എത്ര വേദനാജനകമാണ്.യുക്രെയ്നിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞദിവസം മുതല്‍ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ശുഭകരമല്ല. മരണത്തോട് മുഖാമുഖം നില്‍ക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനായി എന്തുവഴിയും മനുഷ്യർ സ്വീകരിക്കും. ആയുധം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ... അങ്ങനെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് യുക്രെയ്ന്‍ വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ.



38വയസ്സുള്ള യുക്രെയ്ൻ വനിത അലീസ സ്പോട്ട് ഷൂട്ടിങ് ആസ്വദിക്കുന്നയാളാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പ്രാദേശിക ഡിഫൻസ് യൂണിറ്റിൽ ചേര്‍ന്ന് യുദ്ധവൈദഗ്ധ്യം നേടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റഷ്യയോട് പ്രതിരോധിക്കാനായി അഭ്യസിച്ച യുദ്ധമുറകൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് അലീസ. യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ അധിനിവേശം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അലീസ യുദ്ധത്തെയും പ്രതിരോധത്തെയും കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ‘ജനങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു. ഇത് വളരെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയാണ്. സ്വന്തം ജീവിതം മാത്രമല്ല. 7 വയസ്സുള്ള മകന്റെ ജീവൻ കൂടി അപായത്തിലാണ്. തീർച്ചയായും അവന് വേദനയുണ്ടാകുമെന്ന യാഥാർഥ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അയൽരാജ്യത്തിന്റെ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഇത്. ഇനി ഒരിക്കലും അയൽ രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരരാജ്യമാകില്ല.’ – റോയ്റ്റേഴ്സിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അലിസ പറയുന്നു. യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കിവിലാണ് അലിസയും മകൻ തൈമുറും ഉള്ളത്.

ഒന്നരവർഷം മുൻപാണ് അലിസ ഡിഫൻസ് യൂണിറ്റിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത്. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നിരവധി പുതിയ ആളുകൾ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയിരുന്നതായും അലിസ പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ടു ചെറിയ തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിലും അലിസ പരിശീലനത്തിനു പോയിരുന്നു. തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് അടിസ്ഥാന പരിശീലനമെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നത് ആശ്വാസകരമാണെന്നും അലിസ പറയുന്നു. ‘ദൈവം വിലക്കിയ യുദ്ധമാണ് ഇത്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ആക്രമണത്തിൽപ്പെട്ടാൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. തൈമൂറിനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണമെന്നും എനിക്കറിയാം. ’–അലിസ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിലാണ് അലിസ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മോട്ടർസൈക്കിള്‍ ആരാധികയായ അലിസ 50 രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവ‌ൃത്തി ദിനങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ വിശ്രമം അനിവര്യമാണെങ്കിലും അലിസ അത് കാര്യമാക്കറില്ല.അന്ന് പരിശീലനത്തിനായി പോകും.

