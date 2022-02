ജീവിതത്തില്‍ എനിക്കു ലഭിച്ച ഭാഗ്യമാണ് ഈ അമ്മ; ഭർതൃമാതാവിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ കുറിപ്പുമായി സോനം കപൂർ

ഭർതൃമാതാവായ പ്രിയ അഹൂജയുടെ ജന്മ ദിനത്തിൽ ഹൃദയ സ്പർശിയായ ആശംസകൾ നേർന്ന് സോനം കപൂർ. ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു അമ്മയെ ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സോനം കപൂർ കുറിച്ചു. ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളും സോനം കപൂർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലുടെ പങ്കുവച്ചു. സ്വന്തം വിവാഹ ആൽബത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് സോനം പങ്കുവച്ചത്.



ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് സോനം കപൂർ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ: ‘അമ്മേ, സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനം ആശംസിക്കുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച വർഷവും മാസവും ദിവസവും ആണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അമ്മയെ ലഭിച്ചത് എനിക്കു ലഭിച്ച അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം അമ്മ എനിക്ക് ശുഭചിന്തയും കരുണയും ഊർജവും പകർന്നു നൽകി. ഒരുപാട് സ്നേഹം.’

ഭർതൃമാതാവിന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു കൊണ്ട് മൂന്നു ചിത്രങ്ങളാണ് സോനം പങ്കുവച്ചത്. മെഹന്തി ആഘോഷത്തിനിടെ സോനവും പ്രിയ അഹൂജയും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രം. ഭർത്താവ് സുനിൽ അഹൂജയ്ക്ക് ഒപ്പം പ്രിയ നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റു രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ. 2018ലായിരുന്നും സോനവും ആനന്ദ് അഹൂജയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. സോനം കപൂർ പങ്കുവച്ച ചിത്രങ്ങൾ ആനന്ദ് അഹൂജ തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയായും പങ്കുവച്ചു.

സോനത്തിന്റെ പോസ്റ്റിനു താഴെ പ്രിയ അഹൂജയ്ക്ക് നിരവധി പേർ ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു. ‘പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയ അഹൂജ, സന്തോഷകരമായ ജന്മദിനം ആശംസിക്കുന്നു’ എന്നാണ് സോനവും പ്രിയയും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് സോനം കപൂറിന്റെ അമ്മ സുനിത കപൂർ കുറിച്ചത്. സഞ്ജയ് കപൂറും റിയ കപൂറും അടക്കം കപൂർ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും പ്രിയക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു.

