വിവാഹ വേദിയിൽ വരന്റെ തലമുടി വിഗാണെന്ന് മനസ്സിലായി; വധുവിന് ബോധക്ഷയം; പിന്നാലെ പിന്മാറ്റം

വിവാഹ ദിവസം വരന് കഷണ്ടിയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ബേധരഹിതയായി വധു. വരണമാല്യം അണിയുന്നതിനു മുൻപ് മാത്രമാണ് വരൻ വിഗ് വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വധു മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇതോട വധു വിവാഹവേദിയിൽ ബോധംകെട്ടു വീണു. ബോധം വന്നതോടെ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയും ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇറ്റാവ ജില്ലയിലായിരുന്നു സംഭവം.

വിവാഹവേദിയിൽ വരൻ തലപ്പാവ് ഇടയ്ക്കിടെ ശരിയാക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് വധുവിന് സംശയം തോന്നിയത്. തുടർ്ന് വരന് കഷണ്ടിയാണെന്നും വിഗ് താഴെ വീഴാതിരിക്കാനാണ് ഇടയ്ക്കിടെ തലപ്പാവ് ശരിയാക്കുന്നതെന്നും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ വധുവിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ടതോടെ വധു കുഴഞ്ഞു വീണു.

തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും വധു തയ്യാറായില്ല. ഇതോടെ വരനും സംഘവും മടങ്ങിപ്പോയി. സിനിമകളിലേതിനു സമാനമായിരുന്നു ഈ സംഭവമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: UP: Bride refuses to marry after finding groom wearing a wig