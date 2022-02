യാത്രയ്ക്കിടെ ആ പേരു വായിച്ച യുവതി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു; ദൈവം ശക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രചാരം വർധിച്ചതോടെ വാർത്തകൾക്കും വിഡിയോയകൾക്കും ഒരു ക്ഷാമവുമില്ല. പലതും അനാവശ്യവും സമയം കളയാനുള്ള വിഡിയോകളുമാണെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ളതാണ്. അവ നമ്മെയും കരയിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.ഡൽഹിയിൽ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഡിയോയയാണ് പ്രചരിച്ചത്. ഒരു യുവതി യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ എത്തുന്നതും അവിടെ രക്തസാക്ഷികളുടെ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നതുമാണ് ഉള്ളടക്കം.

കൃത്യമായി പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അയാളും ഭാര്യയും കൂടി ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഡൽഹിയിലെ പ്രശസ്തമായ കോണാട്ട് പ്ലേസ് സന്ദർശി ച്ച ശേഷം അവർ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. യുവതി സ്മാരകത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത രക്തസാക്ഷികളുടെ പേരുകൾ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം ബത്ര, മേജർ അജയ് സിങ് ജസ്‌റോട്ടിയ എന്നീ പേരുകൾ വായിച്ചു. പെട്ടെന്നാണ് സ്വന്തം സഹോദരന്റെ പേരും യുവതി രക്തസാക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വായിച്ചത്. സുവർണലിപികളിൽ സ്വന്തം സഹോദരനായ ക്യാപ്റ്റൻ കെ.ഡി. സാംബ്യാൽസിന്റെ പേര് വായിച്ചതോടെ യുവതിയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ പരിസരം പോലും മറന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി. ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള രക്തസാക്ഷിയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സാംബ്യാൽസ്. കാർഗിലിൽ ശത്രുക്കളോട് പടവെട്ടുന്നതിനിടെയാണ് ക്യാപ്റ്റനു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

തന്‌റെ സഹോദരന്റെ പേര് യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് യുവതിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. യാദൃഛികമായാണ് അവർ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ എത്തുന്നതും രക്തസാക്ഷികളുടെ പേര് വായിക്കുന്നതും. അതിനിടെ ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നായ കാർഗിലിൽ ജീവൻ ത്യജിച്ച സ്വന്തം സഹോദരന്റെ പേരും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ അത്തരമൊരു നിമിഷത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവർ ആകെ തകർന്നുപോകുകയും നിയന്ത്രണം വിട്ടു കരയുകയുമായിരുന്നു. അവർ പോലുമറിയാതെ മറ്റൊരാൾ ആ ദൃശ്യം പകർത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

15 ലക്ഷത്തോളം പേർ ഇതുവരെ വിഡിയോ കണ്ടു.ആ യുവതിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്നാണു പലരും കമന്റ് ചെയ്തത്.സൈന്യത്തിനും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിച്ച വീരയോദ്ധാക്കൾക്ക് ആദരവ് എന്നും പലരും കമന്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Woman breaks down into tears after spotting brother's name at National War Memorial. Viral video