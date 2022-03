സ്വന്തം ജനതയെ നെഞ്ചോടു ചേർത്ത് യുക്രെയ്ൻ പ്രഥമ വനിത; അറിയണം ഒലേന സെലൻസ്കയുടെ ജീവിതം

യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യയുടെ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിരവധിപേർ തിരഞ്ഞ പേരുകളിൽ ഒന്ന് ഒലേന സെലൻസ്കയുടേതാണ്. ആരാണ് ഒലേന സെലന്‍സ്ക? യുക്രേനിയൻ പ്രഥമവനിതയാണ് സെലൻസ്ക. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയുടെ ഭാര്യ. പ്രസിഡന്റിന്റെ പത്നി എന്ന വിശേഷണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല സെലൻസ്കയുടെ ജീവിതം. സമൂഹത്തിൽ തന്റെതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. ലിംഗസമത്വത്തിലൂന്നിയുള്ള സെലന്‍സ്കയുടെ നിലപാടുകൾ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു.

റഷ്യൻ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെ പ്രസിഡന്റിനൊപ്പം തന്നെ യുക്രെയ്ൻ ജനതയ്ക്ക് ധൈര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് സെലൻസ്കയും രംഗത്തെത്തി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് സെലൻസ്ക തന്റെ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചത്. യുക്രെയ്ൻ ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ട് സെലന്‍സ്ക സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ: ‘എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളേ, ഇന്നു മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത്. ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും ടിവിയിലൂടെയും തെരുവിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിഡിയോയും പോസ്റ്റുകളും കാണുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയുമോ? നിങ്ങൾ അസാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയമില്ല. ഞാൻ പേടിച്ചു കരയുന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ശാന്തമായി ഇരിക്കുകയാണ്. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ഞാൻ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. എന്റെ ഭർത്താവിനും നിങ്ങൾക്കും ഒപ്പവും ഞാൻ ഉണ്ടാകും. ’

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ സെലൻസ്കയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ്. എന്തുവിലകൊടുത്തും റഷ്യയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള യുക്രെയ്ൻ തീരുമാനത്തിന് ഒപ്പമാണ് താനെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് സെലൻസ്ക. യുദ്ധമുഖത്തു ജനിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രവും അടുത്തിടെ സെലൻസ്ക സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ‘കീവിലെ അഭയാർഥി കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് കുട്ടികൾ കാണുന്ന കാഴ്ച? സേന നമ്മളാണ് അഥവാ നമ്മളാണ് സേന. അഭയാർഥി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സ്വയം പ്രതിരോധിച്ച് സമാധാനപൂർണമായ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കും. ’– സെലൻസ്ക കുറിച്ചു.

1978ൽ ക്രിവി റിയിലായിരുന്നു സെലൻസ്കയുടെ ജനനം. ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ശേഷം സെലൻസ്ക എഴുത്തിലേക്ക് തിരിയുകയായരുന്നു. യുക്രെയ്നിലെ പ്രമുഖ നിർമാണ കമ്പനിയായ കവർതാൽ 95ന്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളാണ് ഒലേന സെലൻസ്ക. സിനിമകള്‍ക്കും ടെലിവിഷൻ ഷോകൾക്കും കണ്ടന്റ് റൈറ്റിങ് നടത്തി. പ്രഥമ വനിത എന്ന പദവിയിലെത്തിയതോടെ യുക്രെയ്നിലുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾക്കു സമീകൃതാഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനവും നടത്തി. ലിംഗസമത്വത്തിലൂന്നി സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 2003ലായിരുന്നു യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലൻസ്കിയും ഒലേന സെലൻസ്കയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. ഇരുവർക്കും രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്.

