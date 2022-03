ലോകജനതയുടെ കരളലിയിച്ച് യുക്രെയ്ൻ വനിതയുടെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യം; വൈറലായി വിഡിയോ

റഷ്യയുടെ ഉഗ്രശാസനകൾക്കു വഴങ്ങാതെ ചെറുത്തുനിൽപിന്റെ പുതിയ അധ്യായം രചിക്കുകയാണ് യുക്രെയ്ൻ. റഷ്യൻ സൈന്യം ഏൽപിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കഥകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ തന്നെ, അത്രയെളുപ്പം തങ്ങൾ കീഴടങ്ങാൻ തയാറല്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് രാജ്യം നൽകുന്നത്. കായിക താരങ്ങളും സിനിമാ താരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്തരും സാധാരണക്കാരും ആരും നിർബന്ധിക്കാതെതന്നെ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമകുന്നു. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. തങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ റഷ്യൻ സേനയെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

ഏറ്റവുമൊടുവിലായി ആണവായുധ ഭീഷണിയുടെ നിഴലിലാണു രാജ്യം. എന്നാലും ഓരോ നഗരവും ഗ്രാമവും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളവർ ചെറുത്തുനിൽക്കുക തന്നെയാണ്. യുക്രെയ്ൻ ജനതയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തിന്റെ കഥകളും വിഡിയോകളും ധാരാളമായി പുറത്തുവരുന്നതിനിടെ, ഒരു യുവതിയുടെ വിഡിയോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നതും ഈ വിഡിയോ തന്നെയാണ്. ദേശസ്‌നേഹത്തിന്റെയും ധീരതയുടെയും തളരാത്ത പോരാട്ടവീര്യത്തിന്റെയും ജ്വലിക്കുന്ന ദൃശ്യം.

ഒക്‌സാന ഗുലെങ്കോ എന്നാണ് വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന യുവതിയുടെ പേര്. റഷ്യയുടെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ അവരുടെ വീട് പൂർണമായും തകർന്നു. തലസ്ഥാന നഗരമായ കീവിൽ ആയിരുന്നു ഒക്‌സാന താമസിച്ചിരുന്നത്. തകർന്ന വീടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒക്‌സാനയെ വിഡിയോയിൽ കാണാം. ആരും തകർന്നുപോകുന്ന ഒരു നിമിഷം. ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അധ്വാനമാണ് കൺമുന്നിൽ തകർന്നുവീണിരിക്കുന്നത്. നഷ്ട പ്രതീക്ഷകളിലൂടെയാണ് അവർ നടക്കുന്നത്. സകലതും തകർന്നടിഞ്ഞു. വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ ഒക്‌സാന യുക്രെയ്‌ന്റെ ദേശീയ ഗീതം പാടുകയുമാണ്. ഇനിയും തങ്ങൾ തോറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ പാട്ടിലൂടെ അവർ പറയുന്നത്. വാക്കുകൾ ഇടറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗാനം വ്യക്തമാണ്.

എന്നാൽ അവസാന വരിയിൽ എത്തുമ്പോഴൈക്കും ഒക്‌സാന തകർന്നുപോകുന്നു. പൊട്ടിക്കരയുന്നതിനിടെ, കണ്ണീർ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന വരിയും അവർ വ്യക്തമായി പാടുന്നു...യുക്രെയ്ൻ നീണാൾ വാഴട്ടെ. തകർന്ന വീടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്ന യുക്രെയ്ൻ വനിത ദേശീയ ഗാനം പാടുന്നു എന്നാണു വിഡിയോയുടെ അടിക്കുറിപ്പ്.68 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിഡിയോ കണ്ടത്. കണ്ടവർ മറ്റുള്ളവർക്കു പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആരുടെയും കരളലയിക്കുന്ന, എന്നാൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ധൈര്യം നൽകുന്നതുമാണ് വിഡിയോ.നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു. ആദരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദേശാഭിമാനത്തെയും... എന്നാണ് മിക്ക കമന്റുകളിലെയും വാചകം.ഇക്കാലവും കടന്നുപോകും. തളരരുതേ എന്നാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കമന്റുകളുമുണ്ട്.

English Summary: Ukrainian woman sings national anthem in tears while cleaning glass of her bombed home.