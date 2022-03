അവൾ അപരിചിതനോട് രഹസ്യമായി പറഞ്ഞു; അയാൾ ആ സ്ത്രീയെ ആലിംഗനം ചെയ്തു; പ്രകീർത്തിച്ച് ലോകം

ബുദ്ധിമുട്ടും, പണച്ചെലവുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണു സഹജീവികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നൊരു തെറ്റിധാരണ പലർക്കുമുണ്ട്. വിലപ്പെട്ട സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനാകൂ എന്നും പലരും കരുതുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ, ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തെ സന്തോഷഭരിതമാക്കുന്നത് എന്നതാണു യാഥാർഥ്യം. സമയം പാഴേക്കേണ്ടതില്ല. പണം ചെലവു ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഒരു നോട്ടമോ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടു പോലുമോ മറ്റൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കാനാകും. അങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിലും സന്തോഷം നിറയ്ക്കാനാകും. സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോ ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് അടിവരയിടുന്നു.

ഒരു സ്ത്രീ കടയിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കാറിന്റെ ഡിക്കിയിലേക്ക് എടുത്തുവയ്ക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പുരുഷൻ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതോടെ ആ സ്ത്രീ അയാളോട് എന്തോ പറഞ്ഞു. അവരുടെ കണ്ണിൽ കണ്ണീർ നിറഞ്ഞിരുന്നു. വികാര വിക്ഷോഭം മറയ്ക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതോടെ സഹായിക്കാൻ ചെന്ന പുരുഷൻ അവരെ തന്നോടു ചേർത്തു നിർത്തി. സൗമ്യവും എന്നാൽ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ആലിംഗനം.

സ്ത്രീ എന്താണു പറഞ്ഞതെന്ന് പിന്നീടാണ് വ്യക്തമായത്. സാധാരണ ഷോപ്പിങ് കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുവയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്നത് ആ സ്ത്രീയുടെ മകനാണ്. എന്നാൽ അടുത്തകാലത്ത് മകൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി മരിച്ചു. അക്കാര്യമാണ് തന്നെ സഹായിക്കാനെത്തിയ വ്യക്തിയോട് സ്ത്രീ പറഞ്ഞതും നിയന്ത്രിക്കാനാവാതെ അവർ കരഞ്ഞതും. ഇതുവരെ തന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മകൻ ഇനി അടുത്തില്ലല്ലോ എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദുഖത്തിന് അടിമപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആ വാക്കുകൾ കേട്ടതോടെയാണ് സഹായിക്കാനെത്തിയ വ്യക്തി സ്ത്രീയെ തന്നോടു ചേർത്തുനിർത്തിയത്. അവർ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊരു ആലിംഗനം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അർഹിച്ചിരുന്നു. അതു നൽകിയ പുരുഷനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പലരും.

സ്ത്രീ സാധനങ്ങൾ കാറിലേക്കു എടുത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടു നിൽക്കുകയോ താൻ അതു കാണുന്നില്ലെന്ന മട്ടിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുകയോ ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു പരിചയമില്ലെങ്കിലും, ഇനിയെന്നെങ്കിലും കാണുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും ആ സ്ത്രീയെ സഹായിക്കാനാണ് അയാൾക്കു തോന്നിയത്. മനസ്സിലെ സ്‌നേഹവും കരുണയും സഹാനുഭൂതിയുമാണ് അതിനയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സ്ത്രീ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകളായിരുന്നു അയാളുടേത്. അത്തരം കണ്ണുകളാണ് എല്ലാവർക്കു വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ലോകം ഇതിലും എത്രയോ സുന്ദരവും വാസയോഗ്യവുമാകും.

ഒരു പണച്ചെലവും മുന്നൊരുക്കവുമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് സ്ത്രീയെ സഹായിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്നുണ്ടായത്. എന്നാൽ, അതു ലോകത്തിനു പകർന്നുനൽകിയ സന്ദേശം വലുതാണ്. അതു പ്രചരിച്ചതോടെ എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകളാണു സ്‌നേഹത്തിലേക്കു സന്തോഷത്തിലേക്കും തുറക്കുന്നത്. ദയയും സ്‌നേഹവും നിറഞ്ഞ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രവൃത്തികളാണ് ലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ അസ്തിവാരം തന്നെ വിശുദ്ധമായ മൂല്യങ്ങളാണ്. വേദനയും നഷ്ടബോധവും എത്രയോ പേരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അവ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആർക്കാണു ജീവിക്കാനാകുക. അവ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ലോകത്തു പരക്കുന്നതും സ്‌നേഹത്തിന്റെ വെളിച്ചം തന്നെ.

English Summary: Stranger helps woman load groceries into car in viral video. Then, she reveals something heartbreaking