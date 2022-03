സ്ത്രീകൾക്കു ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത രാജ്യമാണ് അത്; ടൈംസ് മാഗസിന്റെ വുമൻ ഓഫ് ദ് ഇയറായി അഫ്ഗാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തക

ടൈം മാഗസിന്റെ 2022ലെ വുമൻ ഓഫ് ദ് ഇയറായി അഫ്ഗാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തക സാഹ്റ ജോയ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അഫ്ഗാന്‍ വനിതകളുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. റുക്ഷാന ഏജൻസിക്കു വേണ്ടി സാഹ്റ തയ്യാറാക്കിയതാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിൽ യുകെയിൽ അഭയാർഥിയായി താമസിക്കുകയാണ് സാഹ്റ.



താലിബാനു കീഴിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം എത്ര ദുസ്സഹമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ അവർ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘം നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ യുകെയിൽ നിന്നാണ് ജോയ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. 2021 ഓഗസ്റ്റില്‍ അഫ്ഗാന്റെ നിയന്ത്രണം താലിബാൻ ഏറ്റെടുത്തതോടെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായി. വിവാഹ മോചിതരായ സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയും വനിതാ പൊലീസ് ഓഫിസർമാർക്കു നേരെയും താലിബാന്റെ ഭരണത്തിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. കാബൂളിൻ നിന്നും ലണ്ടനിലെത്തിയ ശേഷവും താലിബാനെതിരെ എഴുത്തിലൂടെയുള്ള തന്റെ പോരാട്ടം ജോയ തുടർന്നു.

2020ലാണ് ജോയ റുക്ഷ‌ാന വാർത്താ ഏജൻസി തുടങ്ങുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആദ്യ വനിതാ വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് റുക്ഷാന. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ജീവിതമാണ് റുക്ഷാന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ ദുസ്സഹമായ ജീവിതകഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതേടെ ജോയയും വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സംഘത്തിനും എതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഭീഷണികള്‍ ഉയർന്നു. തുടർന്ന് ജോയയുടെ സംഘം രഹസ്യമായാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്.

‘ഒരു വനിതയായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാധ്യമ പ്രവർത്തക കൂടിയാകുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഇരട്ടിയാകും. ഞങ്ങളുെട റിപ്പോർട്ടിങ് വരെയില്ലാതാക്കി. വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ താലിബാൻ നിർബന്ധിച്ചു. സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. ചിലയിടങ്ങളിൽ റേഡിയോയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം പ്രേക്ഷപണം ചെയ്യുന്നതു പോലും നിരോധിച്ചു. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ദുരവസ്ഥ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും.’– ജോയ വ്യക്തമാക്കി.

