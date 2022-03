നീഗൂഢമായ നീലനക്ഷത്രക്കണ്ണുകൾ; ദുരൂഹതയൊഴിയാതെ ഡയാനയുടെ ജീവിതം; ഇതുവരെ കാണാത്ത ചിത്രം

ലോകപ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ ലിയനാർഡോ ഡാ വിൻസിയുടെ മോണലിസ ചിത്രം പോലെയാണ് അകാലത്തിൽ അസ്തമിച്ച ഡയാന രാജകുമാരിയുടെ ചിത്രങ്ങളും ലോകം കാണുന്നത്. ഓരോ കാഴ്ചയിലും പുതിയ അർഥങ്ങൾ. ഭാവങ്ങൾ. ഒരിക്കലും പൂർണമായി തെളിഞ്ഞുകിട്ടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് ബാക്കി നിൽക്കുന്നതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആകർഷണമുണ്ട് ഓരോ ഡയാനച്ചിത്രത്തിനും. വിടാതെ പിന്തുടർന്ന പപ്പരാസികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ഡയാനയുടെ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാം. ബ്രിട്ടനിലെ കെൻസിങടൺ പാലസിൽ ഒരുക്കിയ പ്രദർശനത്തിലാണ് 34 വർഷം മുമ്പെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത ഫൊട്ടോഗ്രാഫർ ഡേവിഡ് ബെയ്‌ലിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തത്. രാജകീയ ലെൻസ് കണ്ട ജീവിതം എന്ന പേരിലാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1988 ലാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ബെയ്‌ലി എടുത്തത്.



ഡയാനയുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ചിത്രമാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. കാഴ്ചക്കാർക്കു നേരെയല്ലാതെ മറ്റെങ്ങോട്ടോ നോക്കുന്ന യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന ഡയാന. പുറം ലോകവുമായി അധികം ബന്ധമില്ലാത്ത, തന്നിൽത്തന്നെ ഒതുങ്ങിയ, എന്നാൽ ഒട്ടും പതറാത്ത കൂസലില്ലാത്ത ഭാവമാണ് രാജകുമാരിയുടെ കണ്ണിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഡയാനയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചിത്രമെന്നാണ് ഇതിനെ പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വിശേഷണത്തിൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ലെന്ന് കാണുന്ന ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഈ ചിത്രം.

രാജകീയ ചിത്രങ്ങളെടുക്കാൻ ബെയ്‌ലിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും ഡയാന തന്നെയായിരുന്നു. അവരുടെ തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല എന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ചിത്രവും. ഒരു കഥ പറയുന്നപോലെ അത്രമാത്രം ഭാവങ്ങളാണ് ഓരോ ചിത്രവും കാഴ്ചക്കാരിലേക്കു പകരുന്നത്. പതിവു ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി തന്റെ സവിശേഷമായ മുഖം ലോകം കാണണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഡയാന ബെയ്‌ലിയെ ഫൊട്ടോഗ്രഫറായി നിയമിക്കുന്നത്. ആഡംബരമില്ലാത്ത, വ്യക്തിയെ അവരുടെ ആന്തര ഭാവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയും ഡയാനയ്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, മരണത്തിനു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം തന്റെ കഴിവിൽ വിശ്വസിച്ച ഡയാനക്ക് ബെയ്‌ലി അർപ്പിക്കുന്ന ആദരാഞ്ജലി കൂടിയാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനം.നേരത്തേ നാഷണൽ പോർട്രേറ്റ് ഗ്യാലറിയുടെ കൈവശമായിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് ബെയ്‌ലിയുടെ കൈവശം എത്തുകയായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പോ ശേഷമോ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വേറെ ഒരാളുപോലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നത് ചിത്രങ്ങളുടെ ആകർഷണീയത കൂട്ടുന്നു.

ഈ മാസം 4 ന് തുടങ്ങിയ ചിത്രപ്രദർശനം ഒക്ടോബർ 30 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും.1980 കളിലും 90 കളിലും ഫാഷൻ ഫൊട്ടോഗ്രഫിയുടെ മാതൃകയായിരുന്നു ഡയാനയുടെ ചിത്രങ്ങൾ. രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ടിൽ ഒതുങ്ങാതെ, വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും അത്യദ്ഭുതകരമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും അവർ വേറിട്ടു നിന്നു. ചാൾസ് രാജകുമാരനുമായുള്ള വിവാഹത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും വിവാഹേതര പ്രണയങ്ങളും അവരെ വിവാദ നായികയാക്കിയും മാറ്റി. 1997 ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് പാരിസിൽ വച്ചാണ് വാഹനാപകടത്തിൽ ഡയാന മരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ മരണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഡയാനയുടേത്. ഇന്നും ഓരോ ദിവസവും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ കഥകൾ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും പറഞ്ഞുതീരാത്ത കഥ പോലെ, എത്ര വായിച്ചാലും തീരാത്ത പുസ്തകം പോലെ, ദുരൂഹതയുടെ വലയത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഡയാനയുടെ സവിശേഷ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബെയ്‌ലി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രവും.

English Summary: Unseen photograph of Princess Diana goes on display at Kensington Palace