ഡയാനയുടെ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് കേറ്റ്; യുക്രെയ്ൻ ജനതയ്ക്ക് വേറിട്ട ഐക്യദാർഢ്യം

രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരാതെ റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം തുടരുമ്പോൾ യുദ്ധം അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭീതികളിലാണു ലോകം. പല രാജ്യങ്ങളിലും അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കുൾപ്പെടെ ക്ഷാമം നേരിടുകയും ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെ ഉൾപ്പെടെ വില കുതിച്ചുകയറുകയും ചെയ്യുന്നു. യുദ്ധവും ഉപരോധവും ഭീഷണികളും തുടരുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യവും യുദ്ധം തങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമന്ന ആശങ്കയിലാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതിയെന്താകുമെന്ന് ആശങ്കയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ് എല്ലാവരും. ഇതിനിടയിലും യുക്രെയ്‌നു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടുകയാണ്. റഷ്യയുടെ വിരോധം വകവയ്ക്കാതെയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവരോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പലരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. റഷ്യയിൽപ്പോലും ചിലർ ഭാവിയെപ്പോലും കരുതാതെ യുക്രെയ്‌നോടുള്ള പിന്തുണയും സഹായവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇതിനിടെ, ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള, വില്യം രാജകുമാരന്റെ ഭാര്യ കേറ്റ് മിഡിൽടണിന്റെ യുക്രെയ്ൻ അഭിവാദ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.



വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബിയിൽ നടന്ന വാർഷിക കോമൺവെൽത്ത് ആചരണത്തിനിടെ ധരിച്ച വേഷത്തിലൂടെയും ആഭരണങ്ങളിലൂടെയുമാണ് കേറ്റ് പിന്തുണ വ്യക്തമാക്കിയത്. പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെയും ചില മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്നു ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കിച്ചും ആരാധകരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുമായിരുന്നു രാജകുമാരിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ. വലുപ്പം കൂടിയ ബട്ടണുകളുള്ള നീല കോട്ടാണ് ചടങ്ങിൽ കേറ്റ് ധരിച്ചത്. ശിരോവസ്ത്രവും ചെരുപ്പുമെല്ലാം വേഷത്തിനു തികച്ചും യോജിക്കുന്നതുതന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ കേറ്റ് ധരിച്ച ആഭരണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. അവയിൽ യുക്രെയ്‌നുള്ള പിന്തുണ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2020 ൽ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലൻസ്‌കിയെയും ഭാര്യ പ്രഥമ വനിത ഒലീനയെയും കണ്ടപ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന അതേ രത്‌നാഭരണങ്ങൾ. ഈ ആഭരണങ്ങൾ അന്തരിച്ച ഡയാന രാജകുമാരിയുടേതാണെന്നാണ് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

2020 ഒക്ടോബറിൽ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രഥമ വനിതയെയും കാണാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്നാണ് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ജനതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള അവരുടെ പ്രത്യാശയും ദൃഢനിശ്ചയവും മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞത്. ഇന്ന് ആ പ്രത്യാശയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് അവർ. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അവർ രാജ്യത്തിന്റെ മികച്ച ഭാവിക്കുവേണ്ടി ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുന്നു- ട്വിറ്ററിൽ കേറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതാദ്യമല്ല യുക്രെയ്‌നുള്ള പിന്തുണ രാജ കുമാരി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പൊതുചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ, തന്റെ കശ്മീരി സ്വെറ്ററിൽ യുക്രെയ്ൻ ദേശീയ പതാക അലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വാക്കുകളേക്കാൾ ശക്തമായി ആഭരണങ്ങളിലൂടെയും വസ്ത്രത്തിലൂടെയും തനിക്കു ലോകത്തോടു പറയാനുള്ളതു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കേറ്റ്. അതാകട്ടെ സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ഇരകൾക്കും ഒപ്പമാണ് തങ്ങൾ എന്നാണ് കേറ്റിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിലൂടെ, പുരോഗമനപരവും ആശയാധിഷ്ഠിതവുമായി മനുഷ്യത്വത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത അവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

