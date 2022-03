ഭാര്യയ്ക്കുവേണ്ടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച ഭർത്താവ്; അരുന്ധതി പറയുന്നു: പെണ്ണറിയണം, പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും

‘ഭർത്താവിനാണ് തൊഴിൽസമ്മർദമെങ്കിൽ ഭാര്യ ജോലി രാജിവച്ച് കുടുംബചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് പൊതുവിൽ കാണാറുള്ളത്. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഈ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തത് എന്റെ ഭർത്താവാണ്....’ പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, എസ്ബിഐയുടെ ആദ്യ വനിതാ ചെയർപഴ്സൻ അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യ. ‘ഇൻഡൊമിറ്റബിൾ– എ വർക്കിങ് വുമൺസ് നോട്സ് ഓൺ ലൈഫ്, വർക്ക്, ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്’ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആത്മകഥയിൽ അരുന്ധതിയുടെ ജീവിതമുണ്ട്, സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സമരങ്ങളുണ്ട്... പെണ്ണനുഭവങ്ങളുണ്ട്... പുതുതലമുറയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളുമുണ്ട്.... 2017ൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽനിന്നു പടിയിറങ്ങിയ ശേഷം കോർപറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പുതിയ ചുമതലകൾക്കൊപ്പം അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യ ഏറ്റെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ആത്മകഥയെഴുത്ത്. നാലു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പിന്നിട്ട ബാങ്കിങ് ജീവിതമാണ് അരുന്ധതിയുടെ എഴുത്തിന്റെ കാൻവാസ്.

പ്രബേഷനറി ഓഫിസറായി തുടക്കം

ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ഭിലായ് എന്ന നഗരത്തിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന അരുന്ധതി വളരെ സാധാരണക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. 22ാം വയസ്സിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രബേഷനറി ഓഫിസറായി കരിയർ തുടങ്ങി. ചെറിയ ചെറിയ പ്രമോഷനുകളിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് റിട്ടയർമെന്റിലേക്കു നീങ്ങുന്ന ട്രെൻഡാണ് പലരുടെയും കരിയർ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയുക. എന്നാൽ തനിക്കതു പോരാ എന്ന് അരുന്ധതി ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

പ്രയാസകരമായ അസൈൻമെന്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തു. ഉയർന്ന ടാർജറ്റുകൾ സ്വപ്നം കണ്ടു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കംഫർട്ട് സോണുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അരുന്ധതിയുടെ രീതി. എങ്കിൽ മാത്രമേ കരിയറിൽ ഉയരങ്ങൾ നേടാനാകൂ എന്നു വിശ്വസിച്ചു. ‘പുതിയ തലമുറ കംഫർട്ട് സോണുകൾക്കു പിന്നാലെയാണെന്നു തോന്നാറുണ്ട്. അവരോട് എന്റെ ജീവിതം പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നു തോന്നി. അതാണ് ആത്മകഥ എഴുതാനുള്ള കാരണം’ അരുന്ധതി തന്റെ ആത്മകഥയെഴുത്തിനു പിന്നിലെ പ്രചോദനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

അരുന്ധതി ജോലി തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള എസ്ബിഐ അല്ല പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുശേഷം അവർ പടിയിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള എസ്ബിഐ. കസ്റ്റമേഴ്സിനോടുള്ള സമീപനം, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ തുടങ്ങി ബാങ്കിങ് നയങ്ങളിൽവരെ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനും ചില മാറ്റങ്ങൾക്കു തുടക്കമിടാനും അരുന്ധതിക്കു സാധിച്ചു. തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടീം പ്ലെയർ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് അരുന്ധതിക്കിഷ്ടം. ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദം ഏറെയാണ്. തന്റെയും തനിക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്ത പലരുടെയും ആത്മസംഘർഷങ്ങളുടെകൂടി കഥയാണ് അരുന്ധതി പറയുന്നത്.

ഗ്ലാസ് സീലിങ് തകർക്കാം

സ്ത്രീകളുടെ കരിയറിനെ ഒരു ഘട്ടത്തിനപ്പുറം വളരാൻ അനുവദിക്കാത്ത ‘ഗ്ലാസ് സീലിങ്ങി’നെക്കുറിച്ചും അരുന്ധതി പരാമർശിക്കുന്നു. ‘ഗ്ലാസ് സീലിങ് എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ തകർക്കാമെന്ന സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചോയ്സ് ആണ്. ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കരിയറിൽ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. അവയെ നേരിട്ടു മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാക്കാം.

അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യ. ചിത്രം: Dibyangshu SARKAR / AFP

അതല്ല, കരിയറിൽ ഇത്രമതി, ബാക്കി എന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തോളാം എന്നുള്ളവർക്ക് അതിനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ്. സന്തോഷമായിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ആ സന്തോഷം ചിലർ കരിയറിൽ കണ്ടെത്തുന്നു, ചിലർ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും. ചിലർ രണ്ടുംകൂടി ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ ബാലൻസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് കാര്യം’ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മകഥയിൽ അരുന്ധതി വാചാലയാകുന്നു.

ഭാര്യയ്ക്കുവേണ്ടി ഭർത്താവ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു

നിരന്തരമുള്ള സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളും ട്രെയിനിങ്ങുകളുമൊക്കെ അരുന്ധതിയുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്നതിനപ്പുറം ഭാര്യ, അമ്മ തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെക്കൂടി അതൊക്കെ ബാധിക്കാൻ തിടങ്ങി. ഐഐടി ഖരഗ്പൂറിലെ പ്രഫസറായിരുന്നു ഭർത്താവ് പ്രതിമോയ് ഭട്ടാചാര്യ. അരുന്ധതിയുടെ തിരക്കുകളും യാത്രകളും കൂടിവന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് തൽക്കാലത്തേക്കു ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് എല്ലാം സെറ്റിൽ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങി ജോലി തുടരുകയും ചെയ്തു.

എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഇതു പ്രായോഗികമാണോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ, എല്ലാ സാധ്യതകളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള തുറന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടാകുക എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്ന് അരുന്ധതി തുറന്നുപറയുന്നു. എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല പെൺകുട്ടികളുടെ കരിയർ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന തിരിച്ചറിവ് കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്കുകൂടി വേണമെന്നും അരുന്ധതി പറയുന്നു.

സ്ത്രീകൾക്കുവേണം സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത

പുതിയ തലമുറ പെൺകുട്ടികളോടു പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു സന്ദേശംകൂടിയുണ്ട് അരുന്ധതിയുടെ ആത്മകഥയിൽ. പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം, അവരെ ജോലിക്കുവിടണം എന്നതൊക്കെ വളരെ ശരിതന്നെ. പക്ഷേ ഏറ്റവും അനിവാര്യം പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വയംപര്യാപ്തത വേണമെന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായിട്ടും നല്ല ജോലിയുണ്ടായിട്ടും സ്വന്തം പഴ്സനൽ ഫിനാൻസ് പോലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയില്ലാത്ത, അനുവാദമില്ലാത്ത എത്രയോ സ്ത്രീകളുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. ഈ സ്ഥിതി മാറണമെന്ന് അരുന്ധതി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

ന്യൂജനറേഷൻ തൊഴിലിടങ്ങളെല്ലാം ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾക്കു മുന്നിലേക്കു കൂടുതൽ വാതിലുകൾ തുറന്നുകിട്ടുന്നു. അതിന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം സമ്മർദങ്ങളെ നേരിടാൻകൂടി പുതുതലമുറ പ്രാപ്തരാകണം. ആരും നമുക്കു മുന്നിലൊരു റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചുതരുമെന്നു കരുതി കാത്തിരിക്കരുതെന്നും തന്റെ ആത്മകഥയിലൂടെ അരുന്ധതി യുവതലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികളെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.

