മേക്ക്അപ് രംഗത്തെ പ്രശസ്തയും നടിയും മോഡലുമായ കെയ്‌ലി ജെന്നർ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തെ അതീജീവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന പലർക്കും അതിൽ സമാനതകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. സ്വയം സമാനമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവർക്കു പ്രത്യേകിച്ചും. രണ്ടാമത്തെ മകന് അടുത്തിടെയാണ് ജെന്നർ ജൻമം കൊടുത്തത്. എന്നാൽ, പ്രസവ ശേഷമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ താൻ ഏറെ പണിപ്പെട്ടു എന്നാണു ജെന്നർ പറയുന്നത്. 2018 ൽ മകൾ സ്റ്റോർമി ജനിച്ചപ്പോൾ താൻ അനായാസം അതിനെ അതിജീവിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ മകൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ജീവിതം കീഴ്‌മേൽ മറിഞ്ഞതുപോലെയാണ് തോന്നിയതെന്നാണു നടി പറയുന്നത്.



ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആത്മീയമായും ഞാൻ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടി. 24 കാരിയായ ജെന്നർ പറയുന്നു. പഴയ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുപോകാൻ ഞാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി. എത്രയോ സ്ത്രീകൾ ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയതാണ്. അവർ അനായാസം അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്തു. പക്ഷേ, എനിക്ക് അത് ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എനിക്ക് പഴയ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുന്നപോലെ തോന്നി. എങ്ങനെയും അത് തിരിച്ചുപിടിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹവും. മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മർദമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സധൈര്യം നേരിടാനാവുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ഉത്തരമില്ലാതെ കുഴങ്ങി. എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു അക്കാലം- ജെന്നർ പറയുന്നു.

പ്രസവത്തിനു ശേഷം എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യാനാവുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ വ്യായാമവും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ എന്റെ സ്വപ്‌നത്തിന് അപ്പുറമായിരുന്നു. ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു എന്റെ തോന്നൽ. ഭാഗ്യമെന്നേ പറയേണ്ടൂ. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാൻ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു. ശ്വസിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, എത്ര ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കേ അറിയൂ- ജെന്നർ പറയുന്നു.

സ്വന്തം ദുരനുഭവത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതിനിടെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ജെന്നർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കു കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കഴിയും. തീർച്ചയായും. പ്രസവത്തിനു ശേഷം ശരീരം പഴയപടിയായേക്കാം. പക്ഷേ, മനസ്സാണു പ്രധാനം. ഞാൻ നിങ്ങളെയെല്ലാം സ്‌നേഹിക്കുന്നു. സ്‌നേഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചുപിടിക്കണം. ഇത് ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയാണ്- ജെന്നർ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത വിവരം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെ ജെന്നർ അറിയിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 2 നായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ജനനം. മകന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ജെന്നറുടെ കൈ മാത്രമായിരുന്നു ആ പ്രതീകാത്മക ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രസവ ശേഷമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഒരുകാലത്ത് സ്ത്രീകൾ പുറത്തു പറയാൻ മടിച്ചിരുന്നു. പല സ്ത്രീകളും അവരുടെ ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നുപോയി. ചിലർ ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം തേടി. ചിലർ ജീവിച്ചു മരിച്ചു. എന്നാൽ അടുത്തകാലത്തായി പല സ്ത്രീകളും തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ തുറന്നുപറയുന്നു. അങ്ങനെ, മറ്റുള്ളവർക്കും ആശ്വാസം പകരുന്നു. പലതും ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളല്ല എന്നതാണു വാസ്തവം. തുറന്നുപറയുമ്പോൾ, എല്ലാവരും കൂടെയുണ്ട് എന്നു തോന്നുമ്പോൾ എത്ര വലിയ ദുരന്തത്തെയും അനുഭവിക്കാനും അതിജീവിക്കാനും കരുത്ത് നേടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ജെന്നറും ചെയ്യുന്നത് അതു തന്നെയാണ്. ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് അവർ പകരുന്നത്. ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഒരുമിച്ചുണ്ടെന്ന ഉറപ്പും.

English Summary: Kylie Jenner says postpartum life has ‘not been easy’ after the birth of son Wolf