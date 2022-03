പൊലീസുകാരനെ ചെരിപ്പൂരി അടിച്ച് സ്ത്രീ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി വിഡിയോ

സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇടപെടാൻ വരുന്നത് പൊലീസുകാരായിരിക്കും. കേസ് എടുത്തും പരസ്പരം പറഞ്ഞു തീർത്തും എല്ലാം പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ പോലീസും ജനങ്ങളും തമ്മില്‍ ഒരു സംഘർഷമുണ്ടായാലോ? അത്തരമൊരു സംഘർഷമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.



ഒരു പോലീസുകാരനെ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ് ലഖ്‌നൗവിലെ ചാർബാഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാരോപിച്ചാണ് സ്ത്രീ ആദ്യം മർദിച്ച് തുടങ്ങിയത്.

പൊലീസ് ലാത്തി കൊണ്ട് സ്ത്രീയെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു പുരുഷന്‍ അവർക്കൊപ്പം ചേരുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. ചെരിപ്പു കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ പൊലീസിനെ മർദിക്കുന്നത്. സംഘർഷത്തിനിടെ സ്ത്രീയെ പൊലീസുകാരൻ തള്ളിയിടുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്.

English Summary: Viral video: Woman slaps cop after he ‘misbehaves’ with her