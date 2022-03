മുലപ്പാൽ കൊണ്ട് ആഭരണം നിർമിച്ച് വിറ്റ് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മ; 15 കോടിയുടെ ലാഭം

വ്യത്യസ്തമായ ആഭരണങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും. എന്നാൽ മുലപ്പാലു കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളുമായി എത്തുകയാണ് സഫിയ റിയാദ് എന്ന അമ്മ. സഫിയയും ഭർത്താവും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ‘മജന്ത ഫ്ലവേഴ്സ്’ എന്ന കമ്പനിയാണ് മുലപ്പാലുകൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ആഭരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത്. ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കഥ ലണ്ടനില്‍ നിന്നാണ്.



മൂന്നു കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ സഫിയ 2019ലാണ് മജന്ത ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യം പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പൂക്കളുകളാണ് കമ്പനി വിറ്റഴിച്ചത്. പിന്നീടാണ് മുലപ്പാല്‍ ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ആശയവുമായി എത്തിയത്. മുലപ്പാലടങ്ങിയ ആഭരണങ്ങളാണ് മജന്ത ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ആകർഷണീയമായ വിൽപന വസ്തു. ഇത്തരം ആഭരണങ്ങൾക്ക് ദിനം പ്രതി ആവശ്യക്കാർ ഏറി വരികയാണ്. ഏകദേശം 4000ല്‍ അധികം ഓർഡറുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്.

സഫിയയുടെ ഉദ്യമം വിജയം കണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അവരുടെ വരുമാനക്കണക്കുകളും. 2023ഓടെ 15 കോടി രൂപയോളം വിറ്റുവരവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അമ്മമാർ തങ്ങളുടെ മുലയൂട്ടൽ ദിനങ്ങളുടെ ഓർമയ്ക്കായി മുലപ്പാലില്‍ നിന്നും നിർമിച്ച ഈ ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മുലയൂട്ടുന്ന കാലം എങ്ങനെയെങ്കിലും അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്ന് സഫിയ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഈ തീരുമാനമാണ് പുതിയ സംരംഭത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

ലോക്ഡൗൺ കാലത്താണ് ഇത്തരം ഒരു ആശയം തോന്നുന്നത്. മുലപ്പാൽ ആഭരണങ്ങൾ നിറം മങ്ങാതെ നിലനിർത്തുന്നു. പിന്നീട് ഇതിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക പ്രക്രിയയിലേക്ക് സഫിയ ഇറങ്ങി. ആഭരണങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം ചീത്തയാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നതായിരുന്നു പിന്നീട് സഫിയയുടെ ചിന്ത. അമ്മമാരുടെ മുലയൂട്ടൽ കാലത്തെ ഓര്‍മകൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും സഫിയ പറഞ്ഞു. കൈകൊണ്ട് നിർമിക്കുന്ന കമ്മൽ, മാല, മോതിരം എന്നിവയാണ് മജന്ത ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത്.

