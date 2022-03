സ്വന്തം തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പെൺകുട്ടികളെ അനുവദിക്കൂ; ഹിജാബ് വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഹർനാസ്

ഹിജാബ് വിഷയത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് 2021ലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ഹർനാസ് സന്ധു. ‘പെൺകുട്ടികളെ അവരുടെ തീരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ’ എന്നായിരുന്നു ഹർനാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മുംബൈയിലെ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ഹർനാസ് സന്ധുവിന്റെ പ്രതികരണം.

ഹിജാബ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഹർനാസിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഈ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്നെയാണ്. ഹിജാബ് വിഷയത്തിലും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സ്ത്രീകളാണ്. സ്ത്രീയെ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു പോലെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. സ്വന്തം കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ അവളെ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവളെ സ്വതന്ത്രയായി പറക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. അവളുടെ ചിറകുകൾ ഛേദിക്കാതിരിക്കൂ. നിങ്ങൾ അവളുടെ ചിറകുകൾ അരിയാൻ ശ്രമിക്കുകയയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഛേദിക്കപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചിറകുകളാണ്. ’– ഹർനാസ് പറയുന്നു.

സ്വന്തം ജീവിതത്തെകുറിച്ചും വിശ്വസുന്ദരി പട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെ കുറിച്ചും ചോദിക്കാൻ ഹർനാസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി കർണാടക ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഹർനാസ് സന്ധുവിനോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യം. മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യവും ഹർനാസിന്റെ മറുപടിയും ഉൾപ്പെടുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയാണ്.

English Summary: Girls are being targeted on the issue of hijab: Miss Universe Harnaaz Sandhu