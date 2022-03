ഒരു മിനിറ്റിൽ 19 ചിക്കൻ നഗറ്റുകൾ കഴിച്ച് യുവതി; ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി

പലകാര്യങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നമ്മളിൽ ഏറെയും. ഡാൻസോ, പാചകമോ, വായനയോ, യാത്രയോ അങ്ങനെ എന്തും ആ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാം. വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റെക്കോർഡിട്ട ഒരു യുവതിയുടെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിക്കൻ നഗറ്റുകൾ കഴിച്ച് ലോകറെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യുകെ സ്വദേശിയായ ലിയ ഷട്ട്കെവർ.

352 ഗ്രാം ചിക്കൻ നഗറ്റുകളാണ് ലിയ കഴിച്ചത്. അതായത് 1 മിനിറ്റിനകം 19 ചിക്കൻ നഗറ്റുകൾ. 20 എണ്ണം കഴിക്കാനാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ 19 എണ്ണമാണ് കഴിക്കാന്‍ സാധിച്ചതെന്നും യുവതി പറയുന്നു. എതിരാളി നെല സിസറിന്റെ സ്പീഡ് ഈറ്റർ റെക്കോർഡ് മറികടക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ലിയ പറഞ്ഞിരുന്നു.

2021ൽ ന്യൂസിലാന്റിൽ നിന്നുള്ള നെല ഒരു മിനിറ്റിൽ 298 ഗ്രാം ചിക്കൻ നഗറ്റുകൾ കഴിച്ച് റെക്കോർഡ് നേടിയിരുന്നു. നെല കഴിച്ചതിനെക്കാൾ 54 ഗ്രാം കൂടുതൽ കഴിച്ചാണ് ലിയ നെലയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്തത്. വളരെ ആനന്ദകരമായ അനുഭവമാണ് ചിക്കൻ നഗറ്റുകൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതെനന്നും ലിയ വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് മൂന്നു മിനിറ്റിൽ 775.1 ഗ്രാം ചിക്കൻ നെഗറ്റുകൾ കഴിച്ച് മറ്റൊരു റെക്കോർഡും ലിയ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Woman Eats Most Chicken Nuggets In A Minute And Creates A New World Record