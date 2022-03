‘മുറിവ് ഉണങ്ങുന്ന സമയമാണ്; ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്’, ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പു പങ്കുവച്ച് ജെയ്ഡ്

ഹോളിവുഡ് നടൻ വിൽസ്മിത്ത് കോമഡി താരം ക്രിസ് റോക്കിനെ ഓസ്കർ വേദിയിൽ അടിച്ച സംഭവത്തിന്റെ അലയൊലികൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. വിൽസ്മിത്തിന്റെ ഭാര്യ ജേയ്ഡ് പിങ്കറ്റ് സ്മിത്തിനെതിരായ ക്രിസിന്റെ ക്രൂരമായ തമാശയും വിൽസ്മിത്തിന്റെ പ്രതികരണവും ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്റെ അവസ്ഥ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ജെയ്ഡ് സ്മിത്ത്.



‘ഇത് മുറിവുണങ്ങുന്ന സമയമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ’–എന്നാണ് ജെയ്ഡ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചത്. സ്നേഹത്തിന്റെ ഹൃദയ ചിഹ്നങ്ങളും കൂപ്പുകൈ ഇമോജിയും കുറിപ്പിനൊപ്പം ജെയ്ഡ് പങ്കുവച്ചു. എന്നാൽ ക്രിസിനെ വിൽസ്മിത്ത് അടിച്ചതിനെ പറ്റി യാതൊരു പരാമർശവും ജെയ്ഡ് നടത്തിയില്ല. സംഭവം ജെയ്ഡിനെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നു തന്നെയാണ് പ്രതികരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

മുടികൊഴിഞ്ഞു പൊകുന്ന അലോപേഷ്യ എന്ന രോഗാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ് ജെയ്ഡ്. ജെയ്ഡിന്റെ രോഗാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസിന് അറിയാമായിരുന്നോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. 2018ലാണ് ജെയ്ഡിന് അലോപേഷ്യ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ‘ജെയ്ഡ് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ജിഐ ജേൻ 2വിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു’– എന്നായിിരുന്നു ജെയ്ഡിന്റെ മുടിയില്ലാത്ത തലയിൽ നോക്കി ക്രിസിന്റെ ക്രൂരമായ തമാശ. ഇതാണ് ഭർത്താവ് വിൽസ്മിത്തിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. വിൽസ്മിത്ത് വേദിയിലേക്ക് എത്തി ക്രിസിന്റെ കവിളിൽ അടിക്കുകയായിരുന്നു. ‘നിന്റെ മോശം വായ കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ഉച്ചരിക്കരുത്’ എന്നും വിൽസ്മിത്ത് ക്രിസിനോട് പറഞ്ഞു.

നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ മികച്ച നടനുള്ള ഓസ്കർ പുരസ്കാരം വിൽസ്മിത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങി. തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അക്കാദമിയോട് ജെയ്ഡ് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അപ്പോഴും ജെയ്ഡിനെ ബോഡി ഷെയ്മിങ് നടത്തിയ ക്രിസ് റോക്കിനോട് മാപ്പുപറയാൻ വിൽസ്മിത്ത് തയ്യാറായില്ല. പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെ ക്രിസിനോട് വിൽസ്മിത്ത് മാപ്പുപറഞ്ഞു. തന്റെ തമാശ ജെയ്ഡിനെ വേദനിപ്പിച്ചതിൽ ജെയ്ഡിനോട് മാപ്പു ചോദിക്കുന്നതായി ക്രിസും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.

English Summry: Jada Pinkett Writes About "Healing" In First Post Since Will Smith Slapped Chris Rock