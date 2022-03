ശസ്ത്രക്രിയക്കു ശേഷം തുന്നിക്കെട്ടിയ കൺപോള; ഡോക്ടര്‍ സ്റ്റിച്ച് എടുത്തത് ഗേറ്റിലൂടെ

സൗന്ദര്യവർധനയ്ക്കായുള്ള കോസ്മെറ്റിക് സർജറികള്‍ പലരും ചെയ്യാറുണ്ട്. കോവിഡ്–19 മഹാമാരിക്കിടെ കോസ്മറ്റിക് സർജറിക്ക് ഇരയായ സ്ത്രീക്ക് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷമുള്ള തുന്നിക്കെട്ടൽ എടുത്തു മാറ്റാൻ വ്യത്യസ്തമായ മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. വീടിന്റെ ഗേറ്റിനു സമീപം നിന്നാണ് യുവതി തുന്നൽ എടുത്തുമാറ്റിയത്. ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായ് പ്രവിശ്യയിലാണു സംഭവം.



‘ഗേറ്റിനു പുറത്തു നിന്ന് ഡോക്ടർ സ്ത്രീയുടെ കൺപോളയിലെ തുന്നലുകൾ എടുത്തുമാറ്റുന്നു.’– എന്ന കുറിപ്പോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത് . ട്വിറ്റർ കണക്കനുസരിച്ച് 140 മില്യൻ ആളുകളാണ് ചൈനയിൽ ഈ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.

ഡോ.ഷൂഴാപിങ് എന്ന കോസ്മറ്റിക് സർജനാണ് യുവതിയുടെ കൺപോളയിലെ തുന്നൽ എടുത്തുമാറ്റിയത്. ഇതല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയതായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ‘കൃത്യസമയത്ത് എടുത്തു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തുന്നൽ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. ഇത് കണ്ണിൽ പരുക്കുണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കും. സമയം കഴിയുംതോറും എടുത്തുമാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.’– ഡോക്ടർ പറയുന്നു.

മാർച്ച് പകുതിയോടെയായിരുന്നു യുവതി കോസ്മറ്റിക് സർജറിക്ക് വിധേയയായത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് തുന്നൽ എടുത്തു മാറ്റിയത്. അടുത്തിടെയാണ് ഇവര്‍ ഡബിൾ ഐലിഡ് സർജറിക്ക് വിധേയയായത്. കൺപോളയിലെ ചുളിവുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ‘സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ നേരത്തെ സ്ത്രീക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും കൺപോളയിലെ തുന്നൽ മാറ്റിയാല്‍ മതി എന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആരും അതിന് തയ്യാറായില്ല. തുടർന്ന് ഞാൻ യുവതിയുടെ ഗേറ്റിനു സമീപം എത്തി. ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്തു കയറാൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനുവദിച്ചില്ല. മുഖം ഗേറ്റിനോട് ചേർത്തു വയ്ക്കാൻ ഞാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നാണ് കൺപോളയിലെ തുന്നൽ അഴിച്ചത്.’– ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.

