ഒരു ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഇറാന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ ലോകത്ത് ചർച്ചയാകുകയാണ്. ഇറാനും ലെബനനും തമ്മിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരം കാണാനായി റെസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയ സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ കുരുമുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. പൊതിയിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ നിരോധിക്കുന്ന ഇറാന്റെ നടപടി പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്ന് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും വിമർശനം ഉയർന്നു. നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. സംഭവത്തെ തുടർ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇറാനെ വിലക്കണമെന്ന് വനിതാ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇറാനിലെ നിർബന്ധിത ശിരോവസ്ത്ര നിയമത്തിനെതിരെ സ്ത്രീകൾ തെരുവിലിറങ്ങി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ഇമാം റെസ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലായയിരുന്നു ഇറാനും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരം നടന്നത്. മത്സരം കാണുന്നതിനായി 2000ൽ അധികം സ്ത്രീകൾ ടിക്കറ്റെടുത്തിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് സ്ത്രീകൾക്കു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുരുമുളകു സ്പ്രേ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫിഫ ഇറാനെ വിലക്കണമെന്ന് ഇറാനിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റായ മാസിഹ് അലി നെജാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘ഒരു ഇറാനിയൻ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നേരിട്ട അപമാനം വളരെ വലുതാണ്. ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് വിലക്കേർപപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഫിഫയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. 42 വർഷമായി ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കു പ്രവശേക്കാൻ ഇറാനിയൻ സ്ത്രീകൾക്കു വിലക്കുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കു വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം? ഞങ്ങളും പാശ്ചാത്യ വനിതകളും തമ്മിൽ എന്തു വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത്? ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഫിഫ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അത് സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ നിലപാടാണ്. വര്‍ഗവിവേചനത്തിനും ലിംഗ അസമത്വത്തിനും എതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കാൻ ഫിഫ തയ്യാറാകണം.’–അലി നെജാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

1979 മുതൽ സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഇറാൻ സ്ത്രീകൾക്കു വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2018ല്‍ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെയും ഫിഫയുടെയും സമ്മർദത്തെ തുടർന്ന് മത്സര സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറാൻ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് സ്ത്രീകൾക്കു രാജ്യാന്തരമത്സരങ്ങൾ കാണാന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചത്. 2018ൽ പുരുഷവേഷം ധരിച്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിയെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആൾമാറാട്ടത്തിന് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്നു ഭയന്ന് സ്ത്രീ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇറാനോട് ഫിഫ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

