ഉടുത്തിരുന്ന ചുവപ്പുസാരി അഴിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തിച്ചു; വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിനാളുകളെ രക്ഷിച്ച് ഓംവതി

ഉടുത്തിരുന്ന ചുവന്ന സാരി അഴിച്ച് റെയിൽവേ പാളത്തിനു കുറുകെ കെട്ടി നൂറുകണക്കിനാളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓംവതി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇറ്റ ജില്ലയിലെ അവാഗർ ബ്ലോക്കിനു സമീപം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം.

ഇറ്റയിൽ നിന്നും തുണ്ട്‌ലയിലേക്കുള്ള പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഗുലേരിയ ഗ്രാമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ഗ്രാമവാസിയായ ഓംവതി തന്റെ കൃഷിയിടത്തിലേക്കു പോകുന്ന വഴിയാണ് പാളത്തിലെ അപകടകരമായ വിള്ളൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ട്രെയിന്‍ കടന്നു പോകുന്ന സമയമായതിനാൽ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ ഓംവതി ഉടൻ തന്നെ ധരിച്ചിരുന്ന ചുവന്ന സാരി അഴിച്ച് പാളത്തിനു കുറുകെ കെട്ടുകയായിരുന്നു.

श्रीमती ओमवती।



सुबह खेत पर काम करने जा रही थीं।

ट्रैक पार करते समय अचानक टूटी पटरी पर नजर पड़ गई।

ट्रेन आने वाली थी, इन्होंने समझदारी दिखाते हुए अपनी लाल रंग की साड़ी को लकड़ियों की मदद से ट्रैक पर खड़ा कर दिया।



ट्रेन रोकी गई, पटरी ठीक हुई तब 30 मिनट बाद ट्रेन रवाना हुई।👏 pic.twitter.com/j4SJPTN3kl — SACHIN KAUSHIK (@upcopsachin) March 31, 2022

അപായ സൂചന മനസ്സിലാക്കിയ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ട്രെയിൻ നിർത്തി. ഓംവതിയോട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ പാളത്തിലെ വിള്ളൽ അവര്‍ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ‘വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെങ്കിലും ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള കൊടി കാണിക്കുന്നത് അപായ സൂചനയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ചുവപ്പു തുണി കാണിച്ചാൽ ട്രെയിൻ നിർത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇന്ന് ചുവപ്പു സാരിയുടുത്തത് നന്നായി.’– ഓംവതി പറഞ്ഞു. അറ്റകുറ്റ പണികൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് ഇതുവഴി ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനാണ് കൃത്യസമയത്തെ ഇടപെടലിലൂടെ ഓംവതി രക്ഷിച്ചത്.

English Summary: Spotting Crack In Rail Track UP Woman Undrapes Her Red Saree To Signal Danger And Saves Lives Of Hundreds