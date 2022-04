മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീഴുന്നത് ഈ റഷ്യൻ വനിതകൾക്കു പ്രശ്നമല്ല; ആഡംബര ബാഗു മുറിച്ചു പ്രതിഷേധം; വിമർശനം

ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ചാനൽ' ആഡംബര ബാഗുകൾ മുറിച്ച് ബാഗ് കമ്പനിക്കെതിരെ റഷ്യൻ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിഷേധം. കമ്പനി പുതിയ ബാഗുകൾ റഷ്യക്കാർക്ക് വിൽക്കാൻ തയാറാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ബാഗുകൾ മുറിച്ച് സ്ത്രീകൾ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ആഡംബര ബാഗ് ബ്രാൻഡ് റഷ്യൻ വനിതകൾക്കു ബാഗുകൾ വിൽക്കുന്നത് നിർത്തിവച്ചിരുന്നു.

മോഡലുകളും ടെലിവിഷൻ അവതാരകരും, ഡിസ്കോ ജോക്കികളുമായ വനിതകളാണ് കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ബാഗുകൾ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിന്റെ പ്രതിഷേധ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. വിക്ടോറിയ ബോണിയ എന്ന റഷ്യൻ മോഡലാണ് വനിതകളുടെ പ്രതിഷേധം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 9.3 മില്യൻ ഫോളവേഴ്സുള്ള താരമാണ് വിക്ടോറിയ.

റഷ്യക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ‘റസോഫോബിയ’(റഷ്യൻ നയങ്ങളോടുള്ള അതൃപ്തി) അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് വനിതകൾ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിക്ടോറിയക്കൊപ്പം റഷ്യൻ ടെലിവിഷൻ അവതാരകയും താരവുമായ മറീന എർമോഷ്കിനയും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. ‘റസോഫോബിയയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകളെ എതിർക്കുന്നു.’ എന്നാണ് പ്രതിഷേധം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് മറീന കുറിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ മൂന്നു മില്യനിൽ അധികം ഫോളവേഴ്സ് മറീനയ്ക്കുണ്ട്. ഇത്തരം ബ്രാൻഡുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് അവർ ആരാധകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

റഷ്യയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയും താരം അറിയിച്ചു. ‘എന്റെ മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും ആത്മാഭിമാനത്തിനും വിലയിടാൻ ഒരു ബ്രാൻഡിനും കഴിയില്ല. ചാനൽ കമ്പനിയുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മാതൃരാജ്യത്തെ വിൽക്കുകയാണെന്നാണ് അതിനർഥം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാനൽ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല.’– എർമോഷ്കിന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. 39കാരിയായ ഡിജെ കത്യ ഗുസേവയും തന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. ‘ഞാൻ വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ ഈ വിഷയം കാണുന്നു. ഈ ബാഗ് ഞാൻ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കുകയാണ്. എനിക്കിനി ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വിട ചാനൽ.’ എന്നാണ് കത്യ കുറിച്ചത്. തന്റെ ഫോളവേഴ്സിനോടും ചാനല്‍ ഉത്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ കത്യ ഗുസേവ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു. ‘ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ജീവനു വേണ്ടി യാചിക്കുന്നത് ഈ താരങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ആഡംബര ബാഗുകള്‍ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം. മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇവര്‍ തയാറാകുന്നില്ല.’– എന്നാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ.

