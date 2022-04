പുട്ടിന്റെ പെൺമക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ച് അമേരിക്ക; റഷ്യക്കു മേൽ വ്യത്യസ്തമായ ഉപരോധം

യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ അധിനിവേശം ശക്തമായി തുടരുന്നതിനിടെ റഷ്യയ്ക്കുമേൽ അമേരിക്ക കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പുട്ടിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കൾക്കടക്കം കഴിഞ്ഞദിവസം അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പുട്ടിന്റെ സ്വത്തുവകകൾ മക്കളായ കാതറിന വ്ലാഡിമിറോവ്ന റ്റികനോവ, മരിയ വ്ലാഡിമിറോവ്ന വെറോന്റ്സോവ എന്നിവർ മുഖാന്തരം ഒളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നതിനാലാണ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിക്കുന്നു. റോയ്റ്റേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ടെക് എക്സിക്യൂട്ടീവായ കാതറിന റഷ്യൻ ഭരണകൂടത്തെയും പ്രതിരോധ മേഖലയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച ഉപരോധ പാക്കേജിൽ അമേരിക്ക എടുത്തു പറയുന്നു. ജനിതക ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി ക്രമിലിനിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് കോടികൾ ഒഴുക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പുടിന്റെ മറ്റൊരു മകളായ മരിയയാണ്.

പുടിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളും റഷ്യയിലെ മറ്റു പല സമ്പന്നരും തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലൂടെ സ്വത്തുവകകൾ അമേരിക്കയടക്കം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വഴി ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്ക പറയുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് പുടിന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണമെന്നും പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം കാതറീനയും മരിയയും ഇന്നോളം പുടിൻ തങ്ങളുടെ പിതാവാണെന്ന് പരസ്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കാനോ ഇതേപറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാനോ കൂട്ടാക്കിയില്ല. 29 കാരിയായ കാതറീന, കിറിൽ ഷമാലോവിന്റെ ഭാര്യ എന്ന വിശേഷണത്തിലാണ് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അതേസമയം കിറിൽ പുടിന്റെ ദീർഘകാല സുഹൃത്തായ നികോളായ് ഷമാലോവിന്റെ മകനാണെന്നതാണ് എടുത്തുപറയേണ്ട വസ്തുത. കാതറീനയ്ക്കും കിറിലിനും കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആസ്തി ഉണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തികകാര്യ വിദഗ്ധരുടെ കണ്ടെത്തൽ. മറ്റ് വസ്തുക്കളും സ്വത്തുക്കളും കൂടാതെയുള്ള സമ്പാദ്യമാണിത്.

ലോകത്തിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കാൻ പോകുന്ന മേഖലയെന്ന് പുട്ടിൻ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനിതക ഗവേഷണ മേഖലയിൽ പൂർണമായി ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് മരിയ. ഡച്ച് ബിസിനസ്സുകാരനായ ജോറിറ്റ് ജൂസ്റ്റ് ഫാസനെയാണ് മരിയ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുട്ടിന്റെ സുഹൃത്ത് വലയത്തിലുള്ള ഉന്നത വൃന്ദങ്ങളിൽപെട്ടവർക്ക് ശക്തമായ ബന്ധമുള്ള ഗാസ്പ്രോം ബാങ്ക് എന്ന വൻകിട സ്വകാര്യ ബാങ്കിനു വേണ്ടിയാണ് ജോറിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരുടെ ആസ്തിയുടെ കണക്കുകൾ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല.

English Summary: Why US Is Targeting Putin's Daughters: All You Need To Know