എന്നെ കൊച്ചുമകനാക്കുമോ? അപരിചിതയായ മുത്തശ്ശിയോട് യുവാവിന്റെ ചോദ്യം; വൈറല്‍ വിഡിയോ

വിഷാദത്തോടെയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വിഡിയോയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഹൃദയം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. ഒരു യുവാവ് വഴിയരികിൽ കണ്ട അപരി പ്രായമായ സ്ത്രീയോട് അവരുടെ പേരക്കുട്ടിയായി പരിഗണിക്കാമോ എന്നു ചോദിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോ.



‘മുത്തശ്ശിയെ തിരഞ്ഞ്’ എന്ന കുറിപ്പോടെയുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. ഒരു സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ തിരയുന്ന പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ് വിഡിയോ തുടങ്ങുന്നത്. പെട്ടെന്നു തന്നെ ഒരു യുവാവ് സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതും വിഡിയോയിൽ ഉണ്ട്. തുടർന്നായിരുന്നു കൊച്ചുമകനായി പരിഗണിക്കാമോ എന്ന് സ്ത്രീയോട് യുവാവിന്റെ ചോദ്യം.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തിയത്. നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചു. നിരവധിപേർ വിഡിയോക്ക് കമന്റുകളുമായി എത്തി. ‘വളരെ നല്ല കാര്യം. പ്രചോദനമാകുന്ന വിഡിയോ, നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കട്ടെ, ആ സ്ത്രീയുടെ ഇന്നത്തെ ദിനം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാകും. ഏറ്റവും മനോഹരം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു പലരുടെയും കമന്റുകൾ.

