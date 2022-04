നഗ്നമായ ശരീരം കണ്ട് എന്നിലെ ആത്മീയത അളക്കരുത്: ബിക്കിനി ചിത്രം പങ്കുവച്ച് സോഫിയ

നിരവധി തവണ പലകാരണങ്ങളാൽ വിവാദങ്ങളില്‍ ഇടംനേടിയ താരമാണ് സോഫിയ ഹയാത്ത്. അടുത്തിടെ തന്റെ ബിക്കിനി ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ച് ശക്തമായ നിലപാടു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് താരം. ബിക്കിനിയിലുള്ള തന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചതോടെ വലിയ പ്രചാരമുള്ള ഒരു മാധ്യമം തന്റെ അഭിമുഖം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയെന്നും സോഫിയ പ്രതികരിച്ചു. എന്തുവസ്ത്രം ധരിച്ചാലും നഗ്നയായി ഇരുന്നാലും തന്റെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.



‘വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ന്യായവിധികൾക്കും പീഡനാനുഭവങ്ങള്‍ക്കും ശേഷം ഒടുവിൽ ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സ്വയം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്താണെന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കി നിങ്ങൾ എന്നെ വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാവാം. എന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ആത്മീയതയുള്ള ആളാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കു വിധിക്കാനാകില്ല. നിങ്ങളുടെ സങ്കൽപത്തിലെ അമ്മ രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും കാണുന്നത്.’–സോഫിയ പറയുന്നു.

അടുത്തിടെ ഒരു മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തെ കുറിച്ചും സോഫിയ പറയുന്നുണ്ട്. ‘എന്റെ ആത്മീയ യാത്രയെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രചാരമുള്ള ഒരു മാധ്യമം അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖം നടത്തിയിരുന്നു. അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതു പ്രകാരമാണ് ഞാൻ അഭിമുഖം നൽകിയത്. എന്റെ ബിക്കിനി ചിത്രങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കണ്ടതോടെ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ബിക്കിനി ധരിക്കുന്നതു കൊണ്ടോ നഗ്നയായി നടന്നാലോ ആത്മീയതയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ഹൃദയം ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നിർമലമാണ്. ഒരേസമയം മേരിമാതാവിന്റെയും കാളി,സരസ്വതി എന്നീ ദേവതകളുടെ പ്രതിരൂപമായും ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളിലെ ദൈവീകത പലരൂപതത്തിലും ഭാവത്തിലുമാണ്.’– സോഫിയ വ്യക്തമാക്കി.

മുൻബിഗ് ബോസ് താരമാണ് സോഫിയ ഹയാത്ത്. 2013ലാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ലണ്ടനിലാണ് താമസം. 2016ൽ ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിലേക്കു വഴിമാറി. നിരവവധി ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിലും താരം പങ്കെടുത്തു.

