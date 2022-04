നഗ്നരായ ദമ്പതികളുള്ള മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി: മസാജ് പാർലർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സെക്സ് റാക്കറ്റ്: യുവതി പറയുന്നു

27വയസ്സുള്ള യുവതിയെ സെക്സ് റാക്കറ്റിൽ നിന്നും ഡൽഹി വനിതാ കമ്മിഷൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വടക്കൻ ഡൽഹിയിലെ മസാജ് പാർലർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു സെക്സ് റാക്കറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. മസാജ് പാർലർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സെക്സ് റാക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി തിങ്കളാഴ്ച ‍ഡൽഹി വനിതാ കമ്മിഷനു പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. മസാജ് പാർലറിൽ 27 വയസ്സുള്ള യുവതിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമ ശ്രമം നടന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.



‘പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ വനിതാകമ്മിഷൻ സംഘം ഡൽഹി പൊലീസിനൊപ്പം പാർലറിൽ എത്തി യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ’– വനിതാ കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ജോലി തേടിയാണ് ആസാദ്പുരിലെ നീതിക ടവറിലുള്ള ഗേറ്റ് വേ മസാജ് പാർലറിൽ എത്തിയത്. ശേഷം തനിക്ക് ഒരു പാനീയം നൽകിയതായും യുവതി പറയുന്നു. പാനീയം കഴിച്ചതോടെ ബോധം നഷ്ടമായി തുടങ്ങി. നഗ്നരായ ദമ്പതികളുള്ള ഒരു മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. ചിലർ ബലാത്സംഗത്തിനു ശ്രമിച്ചതായും യുവതി ആരോപിച്ചു.

പാർലര്‍ നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസിന് നോട്ടീസ് നല്‍കിയതായി ഡൽഹി വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്വാതി മാലിവാൾ വ്യക്തമാക്കി. ‘സ്പാ മസ്സാജ് സെന്ററുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സെക്സ് റാക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധിയിടങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് അറിവ്. ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് സ്പാ മസാജ് സെന്ററുകൾ ഇത്തരത്തിൽ സെക്സ് റാക്കറ്റുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ’– സ്വാതി പറയുന്നു. അധികൃതർ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാകണമെന്നും സ്വാതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

