യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം സെലെൻസ്കിയെ കണ്ടിട്ടില്ല: യുക്രെയ്ൻ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം പറഞ്ഞ് പ്രഥമവനിത

യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ യുദ്ധം കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ദുരിത കാലത്ത് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയുടെ ഭാര്യ ഒലേന സെലൻസ്ക. യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിനുശേഷം ഇന്നോളം സെലൻസ്കിയെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പ്രഥമവനിത പറയുന്നു.

യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ദിവസം പുലർച്ചെ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഉണർന്നത്. ആ ബഹളത്തിനിടെയാണ് സെലൻസ്കിയെ അവസാനമായി നേരിൽ കണ്ടത്. യുദ്ധമാരംഭിച്ചതോടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസ് സൈനിക കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അന്നുമുതൽ ഇന്നോളം സെലൻസ്കിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും ഒലേന പറയുന്നു.

നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം യുക്രെയ്നിലെ മറ്റേതൊരു കുട്ടികളെയും പോലെ മക്കൾക്കും കൃത്യമായ അറിവുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് പുട്ടിന്റെ ശ്രമം. എന്നാൽ ഇത് ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നും ഒലേന ഒരു രാജ്യാന്തര മാഗസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയോ ബലാൽസംഗം ചെയ്യപ്പെടുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ അത് ബാധിക്കുന്നതായാണ് തോന്നുന്നത്. അതിനാൽ പ്രതിരോധത്തിനായി പ്രത്യേക പ്രചരണങ്ങളുടെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല.

യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ശേഷം രാജ്യത്തെ ആയിരക്കണക്കിനു ഗർഭിണികൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ഷെൽട്ടറുകളിലാണ്. റഷ്യൻ സൈന്യത്തോട് പൊരുതാനായി ഭർത്താക്കന്മാരും സഹോദരന്മാരും അച്ഛന്മാരും എല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി തനിച്ച് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രം തേടി ഇറങ്ങാനുള്ള മനസ്സുറപ്പ് ഇവിടുത്തെ വനിതകൾ നേടിയെടുത്തു. നാല് ദശലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ വനിതകളും കുട്ടികളുമാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയത് ജീവിതം ഒന്നിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്ൻ ജനതയെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നതായും ഒലേന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുദ്ധമുഖത്ത് പടപൊരുതുന്നവർക്കു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും കൂട്ടായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യുക്രെയ്ൻ സ്വദേശികൾക്ക് യുദ്ധകാലത്തെ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനലും ഒലേന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻ ജനത കടന്നുപോയ ഭീകര ദിനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടാനുള്ള അവസരമൊരുക്കാനാണ് ഒലേന ഈ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

