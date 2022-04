ബിക്കിനി വാക്സ്, ലൈംഗികത, മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ; തുറന്നു പറച്ചിലുമായി ആലിയ കശ്യപ്

മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തെ വിപ്ലവം എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബോളിവുഡ് സിനിമാ നിർമാതാവ് അനുരാഗ് കശ്യപിന്റെ മകളും യുട്യൂബറുമായ ആലിയ കശ്യപിന്റെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ലൈംംഗികത, ബന്ധങ്ങൾ. മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അറിയേണ്ടതെല്ലാം എന്ന രീതിയില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിഡിയോകളിൽ വിഷയങ്ങളാകാറുണ്ട്.



ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളവേഴ്സിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് വിഡിയോ. ബിക്കിനി വാക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ആലിയയുടെ ആദ്യത്തെ മറുപടി. 15–16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഒരിക്കൽ ബിക്കിനി വാക്സിങ്ങിനു ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആലിയ വ്യക്തമാക്കി. അമ്മയോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ആലിയ പറയയുന്നു. ‘അത്രത്തോളം വേദനാജനകമായ അനുഭവം പിന്നീട് ഒരിക്കലും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല.’– ആലിയ തുറന്നു പറയുന്നു.

പുരുഷ സുഹൃത്ത് ഷെയ്ൻ ഗ്രിഗറിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും ആലിയ പറയുന്നുണ്ട്. ‘നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതു പോലെ തന്നെ അത് വലിയൊരു തീരുമാനമാണ്. ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനം എടുക്കണം. പരിചയപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ദീർഘകാലം അവനോടൊപ്പം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്.’– ആലിയ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെ യോജിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വലിയ കപ്പ് വയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് വ്യാകുലപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നും ആലിയ വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷേ, ഒരിക്കൽ തീർച്ചയായും പരീക്ഷിക്കുമെന്നും ആലിയ പറയുന്നു. ആകർഷണീയമായ വ്യക്തിത്വം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലും സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വ്യക്തിപരമായി നഗ്നത ഞാന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല. പക്ഷേ, വെറുതെ ഒരു രസത്തിനു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും.– ആലിയ പറഞ്ഞു.

