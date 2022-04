ഇതാണ് എന്റെ ഇന്ത്യ; യൂബർ ഡ്രൈവർക്ക് കാറിന്റെ പിൻസീറ്റില്‍ പ്രാർഥനയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കി സ്ത്രീ

ജീവിതത്തില്‍ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ സന്തോഷം നൽകാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. ഒരുവാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദയയും കരുതലും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അപൂർവമായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് പ്രിയ സിങ്. എയർപോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ യൂബർ ഡ്രൈവർക്ക് നമസ്കാരത്തിന് അവസരമൊരുക്കി കൊടുത്ത അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് പ്രിയ.



കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ ഡ്രൈവർ നമസ്കരിക്കുന്ന ചിത്രവും പ്രിയ പങ്കുവച്ചു. ‘ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നു ഒരു യൂബർ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈൽ ശബ്ദിക്കുന്നത് കേട്ടു. താങ്കൾക്ക് ഇഫ്താറിനു സമയമായോ എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. ഇന്ന് റോഡിലായിരിക്കും ഇഫ്താറെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. താങ്കൾക്കു പ്രാർഥിക്കേണ്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്കു സാധിക്കുമോ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ കാർ റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ മുൻസീറ്റലിരുന്ന് അദ്ദേഹം പിൻസീറ്റിലേക്കു മാറി പ്രാർഥിച്ചു.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പ്രിയ ഡ്രൈവർ നമസ്കരിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.

ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ രീതി എന്നാണ് അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്നും പ്രിയ കുറിച്ചു. ‘ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അച്ഛന്‍ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. മതേതര ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യത്വമുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രം സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കാറില്ല. എന്നാൽ എത്ര വലിയ തിരക്കിനിടയിലും മനുഷ്യത്വത്തിന് അൽപം പരിഗണന നൽകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് പലരും ചിത്രത്തിനു താഴെ പ്രതികരിച്ചത്.

English Summary: Mumbai Woman Swaps Seats With Uber Driver To Help Him Offer 'Namaz'