നമുക്ക് ഒളിച്ചോടാം; പത്തു രൂപാ നോട്ടിൽ കാമുകന് യുവതിയുടെ കത്ത്; വൈറലായി കുറിപ്പ്

നോട്ടിനു മുകളിൽ മഷികൊണ്ട് എഴുതുന്നത് കുറ്റകരമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പത്തുരൂപ നോട്ടിനു മുകളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി കാമുകന് എഴുതിയ വാക്കുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. വിവാഹം തീരുമാനിച്ച പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചോടാമെന്നു പറഞ്ഞ് തന്റെ കാമുകനെഴുതിയ വാക്കുകളാണ് നോട്ടിലുള്ളത്



പ്രണയ വിവാഹങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിൽ സർവസാധാരണമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വതന്ത്രമായി പ്രണയവിവാഹങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കുസുമം എന്നു പേരായ യുവതിയാണ് കാമുകൻ വിശാലിന് പത്തുരൂപ നോട്ടിൽ കത്തെഴുതിയത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് യുവതിയുടെ ആവശ്യം. ‘വിശാൽ, ഏപ്രിൽ 26ന് എന്റെ വിവാഹം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ. ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നിന്റെ കുസുമം’– എന്നാണ് യുവതി നോട്ടിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ട്വിറ്റർ യൂസർ പങ്കുവച്ചതാണ് കുസുമത്തിന്റെ സന്ദേശമുള്ള പത്തു രൂപ നോട്ടിന്റെ ചിത്രം. ഈ സന്ദേശം വിശാൽ കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ‘ടിറ്ററിന്റെ ശക്തി അറിയട്ടെ. ഏപ്രിൽ 26ന് മുൻപ് കുസുമത്തിന്റെ ഈ സന്ദേശം വിശാൽ അറിയട്ടെ. സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ടു മനുഷ്യർ ഒരുമിക്കട്ടെ.’– എന്നും ചിത്രം പങ്കുവച്ചു കൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. വിശാൽ എന്നു പേരുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എലലാവർക്കും ഈ ചിത്രം ടാഗ് ചെയ്യൂ എന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ചിത്രം വൈറലായി. സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്നും പലരും കമന്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Woman writes message for lover on a Rs 10 note, netizens do their bit