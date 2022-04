ഓടുന്ന ട്രെയിനിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ഇടയിൽ കാൽ വഴുതി വീണ് യുവതി; നടുക്കി വിഡിയോ

ട്രെയിനിലേക്കു കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു അപകടത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. അർജന്റീനയിലെ ബ്യൂനോസ് എയഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം.



ട്രെയിനിലേക്കു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ യുവതി കാൽ വഴുതി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ട്രെയിനിനും ഇടയിലേക്കു വീഴുകയായിരുന്നു. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപായിരുന്നു സംഭവം. ഉടനെ തന്നെ ട്രെയിൻ നിർത്തിയതിനാൽ യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. കണ്ടേല എന്ന സ്ത്രീയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

മാർച്ച് 29നായിരുന്നു സംഭവം. സാരമായ പരുക്കുകളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ യുവതി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ‘ഞാനിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജീവനുണ്ടെന്നത് യാഥാർഥ്യമാണെന്നു വിശ്വസിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്.’– യുവതി പറയുന്നു.

