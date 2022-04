തെരുവില്‍ വനിതാ മനുഷ്യ ബോംബ്; നിമിഷങ്ങൾക്കകം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ശരീരത്തിൽ ബോംബു കെട്ടിവച്ച് തെരുവിലിറങ്ങിയ സ്ത്രീയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. പാക്കിസ്ഥാൻ വിഘടനവാദി സംഘത്തിലെ അംഗമായ സ്ത്രീയാണ് മനുഷ്യ ബോബായി എത്തിയത്. ആക്രമണത്തില്‍ 3 ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കറാച്ചി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ചൈനക്കെതിരെ കറാച്ചിയിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി ബലൂച് ലിബറേഷൻ ആർമി എന്ന സംഘടന അറിയിച്ചു. സംഘടനാ വക്താവ് ജീയാന്ത് ബലോച് ടെലഗ്രാമിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഒരു വനിതാ പോരാളിയാണ് കൃത്യം ചെയ്തതെന്നും സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ വിഘടനവാദികൾക്കു നേരെ ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരന്തരം ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിര്‍ത്തി ലക്ഷ്യമിട്ട് വലിയ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള നീക്കം ചൈന നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ ഖനന നീകക്കത്തിന് വിഘടനവാദികൾ എതിരാണ്. പ്രദേശത്തിനു യാതൊരു നേട്ടവും പദ്ധതിയിലൂടെ ഇല്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം.

