സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കു കൂടുതൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി കർണാടക

സര്‍ക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം കൂടി സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി കർണാടക സർക്കാർ. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി. രവികുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി. ഇതോടെ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളിൽ 50,000 പോസ്റ്റിൽ സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.



പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാർ, ഹൗസ് കീപ്പിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഡ്രൈവർമാർ ‍എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കുന്നത്. വിവിധ തസ്തികകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും തുല്യ പരിഗണന നൽകാനാണ് സർക്കാൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നിലവിൽ സർവകലാശാലകൾ, ഭരണസിരാകേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. യാതൊരു പ്രേരണയും കൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കണമെന്നും സെർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Karnataka Reserves 33% Outsourced Govt Jobs For Them in All Departments