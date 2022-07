തുടയിൽ കടിച്ചു വലിച്ചു; ഒരുഭാഗം നഷ്ടമായി; സ്രാവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ അദ്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടല്‍

കടലിൽ നീന്തുന്നതിനിടെ സ്രാവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പെൺകുട്ടിക്കു പരുക്ക്. ഫ്ലോറിഡയിലാണു സംഭവം. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. ജൂൺ 30ന് മകളെ സ്രാവ് ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് അച്ഛൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

തീരത്തിനടുത്തു നീന്തുന്നതിനിടെ പെൺകുട്ടിയുടെ വലത്തെതുടയിൽ സ്രാവ് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ‘അവൾ പലതവണ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സ്രാവ് പിടിവിടാൻ തയ്യാറായില്ല. ദൈവ കൃപയാൽ അവൾ സഹോദരനൊപ്പമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവൻ അവളെ സ്രാവിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി അതുവഴി വന്ന ബോട്ടിലേക്ക് കയറ്റി.’– പിതാവ് പറയുന്നു.

പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കു ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയാക്കി. കാലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം പൂർണമായി നിലച്ചിരുന്നു. ദീർഘനേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് രക്തയോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി.

‘ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും ശേഷം അവൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു. സ്രാവിന്റെ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് ചിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവൾ സംസാരിച്ചത്. അവൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. മകളെ രക്ഷിച്ചവര്‍ക്കു നന്ദി.’– പിതാവ് കുറിച്ചു

English Summary: Shark Attacks Florida's Teen Near Beach, Brother Pulls Her Out From Its Jaws