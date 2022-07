സ്ത്രീകൾ തലമറച്ചില്ലെങ്കിൽ മെട്രോയിൽ കയറണ്ട; ഇറാനിൽ പുതിയ നിയമം

ഇറാനിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ മഷാദിൽ തല മറയ്ക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്കു മെട്രോയിൽ വിലക്ക്. 1979 ലെ ഇസ്‌ലാമിക് റവല്യൂഷൻ മുതൽ, ഇറാനിയൻ നിയമപ്രകാരം, എല്ലാ സ്ത്രീകളും തലയും കഴുത്തും തലമുടിയും മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹിജാബ് ധരിച്ചിരിക്കണം. മതമേതായാലും ദേശീയതയേതായാലും.എന്നാൽ ടെഹ്‍റാനിലും മറ്റു പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളിലേറെയായി പലരും മുടി പുറത്തു കാണുന്ന രീതിയിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കാറുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ മഷാദിന്റെ ഡെപ്യുട്ടി പ്രോസിക്യൂട്ടർ സിറ്റി ഗവർണർക്കയച്ച കത്തുപ്രകാരം, ഹിജാബ് ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്കു മെട്രോ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അധികാരപ്പെട്ടവർ ഈ നിയമം നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വിചാരണ നേരിടേണ്ടിവരും. ഷിയാ വിഭാഗക്കാരുടെ ആദരണീയ വ്യക്തികളിലൊരാളായ ഇമാം റെസയുടെ ആരാധനാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഷാദിലാണ്. 30 ലക്ഷത്തോളമാളുകൾ ഈ നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്.

‘‘നിയമപ്രകാരമുള്ള കത്താണ് മഷാദിന്റെ ഡെപ്യുട്ടി പ്രോസിക്യൂട്ടറുടേത്’’,കത്തിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇറാൻ അറ്റോർണി ജനറൽ മുഹമ്മദ് ജാഫർ മൊണ്ടസെറി പറഞ്ഞു.

പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അടുത്തിടെ ഹിജാബ് ധരിക്കാതെ എത്തിയ സ്ത്രീകൾക്കു സേവനം നൽകിയതിനു കോം നഗരത്തിലെ 3 കോഫി ഷോപ്പുകൾ അധികൃതർ അടച്ചിട്ടു. ഷിറോസ് നഗരത്തിലെ സ്കേറ്റ് ബോർഡ് പരിപാടിക്കിടെ സ്ത്രീകൾ ഹിജാബ് നീക്കം ചെയ്‌തതിനു സംഘാടകർക്കൊപ്പം അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതും കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്.

English Summary: Metro Ban for Women Without Head Coverings in Iran's Second City