ടേക്ക് ഓഫിന് തയാറായി വിമാനം; പൈലറ്റ് വിൻഡോ തുറന്ന് യുവതിയുടെ പേഴ്സ് കൈമാറി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ്

വിമാനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ബാഗുകളും മറ്റു സാധന സാമഗ്രികളും സുരക്ഷിതമായ ഇടത്തിലേക്കു മാറ്റാന്‍ യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. തിരക്കിനിടയിൽ ചിലരെങ്കിലും ബാഗുകളും മറ്റും മറന്നു പോകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഒരു യുവതി തന്റെ പേഴ്സ് സാധനസാമഗ്രികൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന കാർഗോയിലേക്ക് അയച്ചു. എന്നാൽ വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ ഏറെ മൂല്യമുള്ള തന്റെ പേഴ്സ് യുവതിക്കു തിരികെ ലഭിച്ചു.



റെഡിറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. വിമാനം പറന്നുയരുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപാണ് യുവതിക്ക് പേഴ്സ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത്. ചെക്കിൻ ബാഗിനൊപ്പം യുവതി പേഴ്സും കയറ്റി അയച്ചു. പിന്നീടാണ് അബദ്ധം മനസ്സിലായത്. വിമാനം ടേക്ക്ഓഫിനു തയാറായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പേഴ്സ് യുവതിക്ക് നൽകാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പറക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന വിമാനത്തിലേക്ക് പേഴ്സ് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ പൈലറ്റ് വിൻഡോ തുറന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിൽ നിന്ന് പേഴ്സ് വാങ്ങി യുവതിക്ക് സുരക്ഷിതമായി നൽകി.

ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് പേഴ്സ് കൈമാറുന്നതിന്റെ വിഡിയോയാണ് റെഡിറ്റിലെത്തിയത്. വിമാനം വൈകാതിരിക്കാന്‍ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ നീക്കവും ഏറെ പ്രശംസ നേടുകയാണ്. വിഡിയോക്കു താഴെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിനെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കമന്റുകളും എത്തി.

English Summary: Woman Forgets Purse While Boarding Flight. Ground Crew Does The Unthinkable