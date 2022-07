വിമാനത്താവളത്തിൽ യുവതിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് പരിശോധിച്ചത് അമ്മ; രസകരമായ വിഡിയോ

ഔദ്യോഗിക കൃത്യ നിർവഹണത്തിനിടെ മക്കളെ മുഖം കാണുന്ന നിമിഷം പലപ്പോഴും അവിസ്മരണീയമായിരിക്കും. അത്തരം നമിഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ് ഒരു അമ്മ. വിമാനയാത്രയ്ക്കായി എത്തിയ മകളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തുന്നത് അമ്മയാണ്.

കെന്റെസെറ്റ എന്ന യുവതിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലാണ് വിഡിയോ എത്തിയത്. എയർലൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മ തന്റെ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തുന്നതും അമ്മയുടെ പ്രതികരണവും അടങ്ങുന്നതാണ് യുവതി പങ്കുവച്ച വിഡിയോ. ‘വിമാനത്തിലേക്കു കയറുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് അമ്മ എന്നെ പരിശോധിക്കുന്നു.’ – എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

തന്റെ അടുത്തേക്കു വരുന്ന യാത്രക്കാരിയോട് മാസ്ക് മാറ്റാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നാണ് വിഡിയോ തുടങ്ങുന്നത്. മാസ്ക് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് മകളാണെന്ന് അമ്മ തിരിച്ചറിയുന്നത്. തുടർന്ന് പാസ്പോർട്ടിലുള്ള മകളുടെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ ‘ഇതു നീ അല്ല’ എന്ന് തമാശ രൂപേണ അമ്മ പറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ ഉണ്ട്.

നിരവധി പേർ വിഡിയോ കാണുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വിഡിയോക്കു താഴെ രസകരമായ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ‘എന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ നീ എത്തിയിട്ട് സ്ഥലത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അയക്കണം എന്നായിരിക്കും ആദ്യം പറയുന്നത്.’ എന്നായിരുന്നു ഒരു കമന്റ്. ‘എന്റെ കുഞ്ഞനുജത്തി ഒരിക്കൽ എന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ഇതുപോലെ ഒരു യാത്രയിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.’– എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു കമന്റ്.

